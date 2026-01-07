HABER

Araban’da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

Gaziantep’in Araban ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.Kaza, Araban ilçesi kırsal Muratlı Mahallesi yolu ayrımında meydana geldi.

Kaza, Araban ilçesi kırsal Muratlı Mahallesi yolu ayrımında meydana geldi. İddiaya göre, sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen otomobil ile kamyonet çarpıştı. Kazada araçlardaki 2 kişi yaralandı.

Araban’da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı 1

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Araban İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

