Arabanızı yıkatmayın, pencerenizi silmeyin! Bu kez çamur yağacak

Soğuk havalar yerini iki günlükte olsa yalancı bahara bırakmıştı. Ancak dün çıkan fırtına yeniden kendini hatırlattı ve soğuk havaların etkisi arttı. Meteoroloji'den ise bu kez çöl tozu uyarısı geldi. Özellikle iki bölgede hava kalitesinin düşmesi ve çamur yağması bekleniyor. Sıcaklıklar ise bu hafta hissedilir derecede düşecek. İşte 16 Şubat hava durumu...

Ufuk Dağ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre 2 gündür yurdun büyük bölümünde kendini gösteren bahar havası yeni haftayla birlikte etkisini yitirecek. Dün batıda 20 dereceleri gören hava sıcaklıkları 9 dereceye kadar düşecek.

Arabanızı yıkatmayın, pencerenizi silmeyin! Bu kez çamur yağacak 1

YAĞIŞLAR ETKİLİ OLACAK

Bugün Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz'in batısı ile Konya, Eskişehir, Ankara, Kırşehir, Yozgat, Samsun, Amasya ve Tokat çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor. Yağışların Kıyı Ege’de kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Arabanızı yıkatmayın, pencerenizi silmeyin! Bu kez çamur yağacak 2

80 KM'LİK FIRTINA...

MGM'nin tahminlerine göre rüzgar Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde saatteki hızı 80 kilometreyi bulacak fırtına şeklinde esecek.

'ÇAMUR YAĞACAK'

MGM, Marmara ve Ege'de toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, hava kalitesinde düşme ve çamur yağışı gibi olumsuzluklara karşı uyarı yaptı.

Arabanızı yıkatmayın, pencerenizi silmeyin! Bu kez çamur yağacak 3

19 İLE SARI KODLU UYARI

MGM ayrıca Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Balıkesir, Burdur, Denizli, Giresun, Isparta, İstanbul, İzmir, Kırşehir, Konya, Manisa, Muğla, Ordu, Samsun, Sinop, Aksaray ve Karaman için sarı kodlu fırtına ve kuvvetli sağanak yağış uyarısı yayınladı.

Arabanızı yıkatmayın, pencerenizi silmeyin! Bu kez çamur yağacak 4

YENİ HAFTADA SICAKLIKLAR AZALIYOR

Yeni haftada ise hava sıcaklıkları düşüyor. Bugünden itibaren batı illerinde sıcaklıklar 3 ila 5 derece azalacak. Hafta sonu 20 dereceyi gören İstanbul ve Ankara'da havanın çarşamba günü 9 derece olması bekleniyor. Hafta sonuna doğru ise yağışlar kesilecek, sıcaklıklar birkaç derece daha artacak.

Arabanızı yıkatmayın, pencerenizi silmeyin! Bu kez çamur yağacak 5

Bugün bazı kentlerde beklenen hava sıcaklıkları şöyle:

  • Kırklareli 10/14 derece.
  • İstanbul 13/17 derece.
  • Denizli 10/20 derece.
  • İzmir 13/19 derece.
  • Adana 10/23 derece.
  • Ankara 7/18 derece.
  • Samsun 14/18 derece.
  • Erzurum -5/9 derece.
  • Malatya 2/14 derece.
  • Kars -7/6 derece.
  • Diyarbakır 4/16 derece.
  • Gaziantep 5/16 derece.
