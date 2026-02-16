Arabanızı yıkatmayın, pencerenizi silmeyin! Bu kez çamur yağacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre 2 gündür yurdun büyük bölümünde kendini gösteren bahar havası yeni haftayla birlikte etkisini yitirecek. Dün batıda 20 dereceleri gören hava sıcaklıkları 9 dereceye kadar düşecek.
Bugün Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz'in batısı ile Konya, Eskişehir, Ankara, Kırşehir, Yozgat, Samsun, Amasya ve Tokat çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor. Yağışların Kıyı Ege’de kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
MGM'nin tahminlerine göre rüzgar Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde saatteki hızı 80 kilometreyi bulacak fırtına şeklinde esecek.
MGM, Marmara ve Ege'de toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, hava kalitesinde düşme ve çamur yağışı gibi olumsuzluklara karşı uyarı yaptı.
MGM ayrıca Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Balıkesir, Burdur, Denizli, Giresun, Isparta, İstanbul, İzmir, Kırşehir, Konya, Manisa, Muğla, Ordu, Samsun, Sinop, Aksaray ve Karaman için sarı kodlu fırtına ve kuvvetli sağanak yağış uyarısı yayınladı.
Yeni haftada ise hava sıcaklıkları düşüyor. Bugünden itibaren batı illerinde sıcaklıklar 3 ila 5 derece azalacak. Hafta sonu 20 dereceyi gören İstanbul ve Ankara'da havanın çarşamba günü 9 derece olması bekleniyor. Hafta sonuna doğru ise yağışlar kesilecek, sıcaklıklar birkaç derece daha artacak.
Bugün bazı kentlerde beklenen hava sıcaklıkları şöyle:
