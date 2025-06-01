HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Arabanlı çiftçilere TMO duyurusu

Gaziantep’in Araban ilçesi Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, Arabanlı çiftçileri uyararak TMO’nun randevu sistemiyle alım yapacağını söyledi.Güneydoğu Anadolu bölgesinin tahıl ambarı olarak bilinen, Araban ilçesinde 2025 yılı buğday ve arpa hasadının başlamasıyla birlikte Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO)’nin randevu sistemiyle alım yapacağını belirten Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, ’’Değerli üreticilerimiz, 2025 yılı buğday ve arpa alım kampanyası kapsamında Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO)

Arabanlı çiftçilere TMO duyurusu
Çiğdem Sevinç

Gaziantep’in Araban ilçesi Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, Arabanlı çiftçileri uyararak TMO’nun randevu sistemiyle alım yapacağını söyledi.

Güneydoğu Anadolu bölgesinin tahıl ambarı olarak bilinen, Araban ilçesinde 2025 yılı buğday ve arpa hasadının başlamasıyla birlikte Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO)’nin randevu sistemiyle alım yapacağını belirten Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, ’’Değerli üreticilerimiz, 2025 yılı buğday ve arpa alım kampanyası kapsamında Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) randevu sistemi açılmıştır. Ürün teslimlerinizi gerçekleştirebilmeniz için önceden randevu almanız zorunludur. Randevu almak için TMO’nun resmi internet sitesi üzerinden veya mobil uygulaması aracılığıyla başvuru yapabilirsiniz" dedi.

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İpe takılarak mahsur kalan kuş kurtarıldıİpe takılarak mahsur kalan kuş kurtarıldı
Diyarbakır’da keşfedildi! Yeni çekirge türüne ‘Troglophilus diclensis’ denecekDiyarbakır’da keşfedildi! Yeni çekirge türüne ‘Troglophilus diclensis’ denecek

Anahtar Kelimeler:
Gaziantep
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Tarihi zafer sonrası Paris sokakları savaş alanına döndü

Tarihi zafer sonrası Paris sokakları savaş alanına döndü

Sezon finalindeki zorla birliktelik sahnesine tepki yağdı! "Çok iğrenç"

Sezon finalindeki zorla birliktelik sahnesine tepki yağdı! "Çok iğrenç"

Eve gelen hizmetçi milyonluk serveti hiç etti!

Eve gelen hizmetçi milyonluk serveti hiç etti!

Güncel rakamı verdi! "O fay kırılmak zorunda"

Güncel rakamı verdi! "O fay kırılmak zorunda"

Asistan doktorun şüpheli ölümü!

Asistan doktorun şüpheli ölümü!

Sosyal medya 30 saniyelik görüntüden cadı avına çıktı

Sosyal medya 30 saniyelik görüntüden cadı avına çıktı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.