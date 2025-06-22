Arabanlı Veteriner Hekim’den kene uyarısı

Gaziantep’in Araban ilçesinde faaliyet gösteren Veteriner Hekim Mutafa Küreş, yaz aylarında Türkiye’nin değişik bölgelerinde artış gösteren kene vakalarına dikkat çekerek, hayvan sahiplerine önlem almaları gerektiğini söyledi. Kenelerin ciddi hastalıkların taşıyıcısı olduğu vurguladı.

Gaziantep’in Araban ilçesinde faaliyet gösteren Veteriner Hekim Mutafa Küreş, yaz aylarında Türkiye’nin değişik bölgelerinde artış gösteren kene vakalarına dikkat çekerek, hayvan sahiplerine önlem almaları gerektiğini söyledi. Kenelerin ciddi hastalıkların taşıyıcısı olduğu vurgulayan Veteriner Hekim Mustafa Küreş keneyle ilgili yaptığı açıklamada, ’’Ekonomisinin tamamının tarım ürerinden sağlandığı ilçemizde yaz mevsimiyle birlikte havaların ısınması çoğalan otların kurumasıyla beraber kenelerin de üremesine ve çoğalmasına neden olmaktadır. Keneler kan emerek beslenen canlılardır, özellikle meralarda otlak alanlarda bulunan hayvanların kenelere bulaşması ile halk ve hayvan sağlığını tehlikeye düşürmekte Kırım Kongo Kanamalı Ateş Hastalığı (KKKA) sebep olduğunu belirten Küreş, Koruyucu veteriner hekim olarak Arabanlı hayvan yetiştiriciliği ve tarım üreticisi hemşerilerime uyarılarım şu şekildedir. Araban Ovası ve ilçeye bağlı kırsal mahallelerde hayvan yetiştiricilerimizin ve Araban Ovası’ndaki tarım alanları ile otluk arazilerde bulunan vatandaşlarımız açık beyaz renkli kıyafetler tercih etmelidir. Vücuda teması olmayan kenelerin elbiselerden uzaklaştırılması gerekir. Uzaklaştırılan keneye temas etmiş ellerin bol su ve sabunla temizlenmesi gerekir. Deriye temas etmiş kenelere kesinlikle müdahale edilmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurmaları gerekmektedir’ diye konuştu.

(İHA)