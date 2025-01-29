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  4. Arabasını park edip işe gitti: Geri döndüğünde korkunç manzarayla karşılaştı! O anlar saniye saniye kaydedildi

Arabasını park edip işe gitti: Geri döndüğünde korkunç manzarayla karşılaştı! O anlar saniye saniye kaydedildi

29.01.2025 10:21
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Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
29.01.2025 10:21
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Arabasını otoparka park edip işe giden sürücü, dönüşte hayatının şokunu yaşadı. Saatler sonra aracının yanmış olduğunu gören kişi, gözlerine inanamadı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İşte detaylar...

Olay, Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Etiler Mahallesi 826. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde Tofaş otomobiliyle evinden çıkan Mustafa K., aracını boş bir alana park edip otobüsle işine gitti. Akşam saat 18.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle otomobilde yangın çıktı. Yangını fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. O sırada yan otelde bulunan çalışanlar, hızla gelerek yangın tüpüyle alevleri söndürmeye çalıştı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak soğutma çalışması başlattı.

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KULLANILAMAZ HALE GELDİ

İş dönüşü otobüsle aracını almak için park ettiği alana dönen Mustafa K., aracının yandığını görünce adeta hayatının şokunu yaşadı. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri aldı. Yanan otomobil kullanılmaz hale gelirken yanındaki diğer araçlarda herhangi bir hasar meydana gelmediği görüldü.

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OTEL ÇALIŞANLARI YANGIN TÜPLERİYLE MÜDAHALE ETTİ

Yangın anı, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, alevlerin başladığı an, itfaiyenin olay yerine gelişi ve otel çalışanlarının yangın tüpleriyle müdahale ettiği anlar yer aldığı görüldü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

Anahtar Kelimeler:
antalya yangın Araç araba yangın tüpü
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