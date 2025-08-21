HABER

Arabayı yapmayan usta ile müşteri arasındaki bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı

Konya'da sanayi bölgesinde iş yeri sahibi ile müşteri arasında geç araç teslimatı nedeniyle çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, saat 16.45 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Güneykışla Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ç. ile S.D., elektrik aksamı yapımı için otomobilleri ile Ö.U.'nun iş yerine geldi. Taraflar. tamiratın uzun sürmesi nedeniyle çıkan tartışmayf birbirldusıd bıçakla saldırdı.

KAVGADA PARMAĞI KOPTU

Çıkan kavgada Ö.U.‘nun parmağı koparken, diğer 2 kişi ise darp sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri mühahale ederek tarafları ayırdı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk mühalesinin ardından kent merkezindeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

(İHA)

21 Ağustos 2025
Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
