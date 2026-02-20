HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

İran'la 'uzun sürecek savaş' o gelişmeye bağlıydı! ABD'den çarpıcı adım: 'Cebelitarık'ı geçti'

İran ile ABD arasındaki artan tansiyon yeni bir savaş doğurmaya çok yakın. Nükleer müzakereler devam ederken henüz somut bir adım atılmaması üzerine iki taraf da askeri olarak bölgede yoğunlaşmayı sürdürüyor. ABD ordusunun yakın zamanda 'uzun sürecek' bir savaş başlatacağı yönündeki iddialar ise gündeme bomba gibi düştü. Ayrıca USS Gerald R. Ford uçak gemisinin Cebelitarık'ı geçerek bölgeye ilerlemesi ABD'nin 'uzun sürecek' savaşının bir habercisi olarak yorumlanıyor!

İran'la 'uzun sürecek savaş' o gelişmeye bağlıydı! ABD'den çarpıcı adım: 'Cebelitarık'ı geçti'

Bir süredir Tahran ile washington hattındaki gelişmeler dünyanın kaderini belirliyor. Washington Post gazetesinin ismi paylaşılmayan eski ve görevdeki ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre Pentagon, savaş kayıpları ve uzun süreli savaşa sürüklenme risklerine rağmen Orta Doğu'da çok büyük vurucu güç topluyor.

İran la uzun sürecek savaş o gelişmeye bağlıydı! ABD den çarpıcı adım: Cebelitarık ı geçti 1

USS GERALD R. FORD BEKLENİYORDU

ABD’nin Tahran’a karşı uzun süreli askeri saldırı başlatmaya hazır göründüğünü iddia eden yetkililer, haftalardır bir araya getirilen cephaneliğin, USS Gerald R. Ford uçak gemisi ve ona eşlik eden savaş gemilerinin gelişini beklediğini belirtti.

İran la uzun sürecek savaş o gelişmeye bağlıydı! ABD den çarpıcı adım: Cebelitarık ı geçti 2

BİRKAÇ GÜN ÇOK KRİTİK

Gemilerin dün Cebelitarık Boğazı'na yaklaştığı bilgisini veren yetkililer, bunun da birkaç gün içinde bir saldırının mümkün olabileceği anlamına geldiği değerlendirmesinde bulundu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İran'dan ABD'nin 'saldırı ihtimaline' rest! Uydu görüntüleri kanıtladı İran'dan ABD'nin 'saldırı ihtimaline' rest! Uydu görüntüleri kanıtladı
Dünyanın gözü ABD - İran geriliminde! Polonya Başbakanı vatandaşlarını uyardı Dünyanın gözü ABD - İran geriliminde! Polonya Başbakanı vatandaşlarını uyardı

Konuyla ilgili bilgi sahibi ABD'li yetkili de Trump’ın üst düzey ulusal güvenlik danışmanlarının 18 Şubat'ta İran konusunu görüşmek üzere bir araya geldiklerini ve bölgede konuşlandırılan ABD güçlerinin tamamının mart ortasına kadar yerlerinde olacağına ilişkin bilgilendirildiklerini belirtti.

İran la uzun sürecek savaş o gelişmeye bağlıydı! ABD den çarpıcı adım: Cebelitarık ı geçti 3

KARAR TRUMP'TA

ABD yönetiminin bölgede savaş gücü oluşturduğunun bilinmesini istediği yorumunda bulunan yetkililer, yine de Trump'ın saldırıyı onaylayıp onaylamadığının belirsiz olduğunu vurguladı.

İran la uzun sürecek savaş o gelişmeye bağlıydı! ABD den çarpıcı adım: Cebelitarık ı geçti 4

İki yetkili, saldırıya ilişkin son hazırlıkların yapılması halinde Orta Doğu’daki üslerden bazı ABD askerlerinin geri çekilmesinin beklendiğini ifade ederek Pentagon’un geçmişte de benzer adımlar attığını hatırlattı.

Bir diplomat da bazı aktörlerin İran’a baskı amaçlı hedefli saldırıları tercih ettiklerini ancak uzayan bir çatışmanın kanlı olacağı, bilerek veya yanlış hesaplamayla daha fazla ülkeyi savaşa dahil edebileceği yorumunu yaptı.

İran la uzun sürecek savaş o gelişmeye bağlıydı! ABD den çarpıcı adım: Cebelitarık ı geçti 5

CEBELİTARIK'I GEÇTİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'la yaşanan gerilimin ardından bölgeye ikinci uçak gemisi gönderilmesi talimatının ardından ABD donanmasına bağlı Gerald R. Ford (CVN-78) Uçak Gemisi ve ona eşlik eden savaş fırkateyni, Cebelitarık Boğazı'ndan geçerek Akdeniz'e ulaştığı belirtildi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Günlerdir kayıp olan adam cinayete kurban gitti! Şaşırtan kredi kartı detayı...Günlerdir kayıp olan adam cinayete kurban gitti! Şaşırtan kredi kartı detayı...
4 yıl aradan sonra Selimiye Camii’nde ilk cuma4 yıl aradan sonra Selimiye Camii’nde ilk cuma

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
İran savaş abd
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İlk başörtülü vali olarak tarihe geçmişti! İşte yeni görevi

İlk başörtülü vali olarak tarihe geçmişti! İşte yeni görevi

Adalet ve İçişleri Bakan yardımcıları belli oldu

Adalet ve İçişleri Bakan yardımcıları belli oldu

(Özet) Fenerbahçe - Nottingham Forest Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Fenerbahçe - Nottingham Forest Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

İsmail Hacıoğlu ve Adem Kılıçcı'nın ifadeleri ortaya çıktı

İsmail Hacıoğlu ve Adem Kılıçcı'nın ifadeleri ortaya çıktı

Her gün 20 bin kişi başvuruyor! Talep patlaması yaşandı

Her gün 20 bin kişi başvuruyor! Talep patlaması yaşandı

Şişecam’dan satış kararı!

Şişecam’dan satış kararı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.