Araç, alt yapı çukurunda mahsur kaldı

Adıyaman merkez Sümerevler Mahallesi’nde araç seyir halinde olduğu esnada tam doldurulmayan alt yapı çukuruna girdi. Araç lastiklerinin çukura girmesiyle araç yola adeta oturdu. Hiçbir şekilde ilerleyemeyen araç için olay yerine çekici istenildi. Çekicinin aracı kaldırmasıyla araç bulunduğu yerden çıkarıldı. Duruma tepki gösteren vatandaşlar, "Alt yapı çalışmaları yapılıyor ama ne yazık ki kazılan çukurlar tam anlamıyla doldurulmadığı için bu tür maliyetler yaşanılıyor" diye konuştu.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır