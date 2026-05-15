Araç bakarken avlandılar! Otelde WhatsApp'lı dolandırıcılık üssü

Ünlü araç kiralama şirketinin sitesinden bile profesyonel sahte platform kuran şebeke çökertildi. 'Whatsapp Web' detayı akıllara durgunluk verdi.

Kocaeli’de siber dolandırıcılık şebekesine yönelik operasyonda film gibi detaylar ortaya çıktı. Ünlü bir araç kiralama şirketinin internet sitesinden bile daha profesyonel sahte platform kuran bilişim uzmanı S.B.’nin, HTS takibinden kaçmak için telefonunu kapatıp WhatsApp Web üzerinden seyyar çağrı merkezi gibi çalıştığı belirlendi. Haftalar süren takipte 50 otelin yaklaşık 500 güvenlik kamerası incelendi; 102 milyon liralık para trafiği tespit edilen şebekeye operasyon düzenlendi.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık" ve "suç gelirlerini aklama" suçlarına yönelik geniş çaplı çalışma başlattı.

ORİJİNALİNDEN DAHA İYİ SİTE YAPTI

Ülke genelinde 88 kişiyi mağdur eden şebekenin, sahte platformlar açtığı tespit edildi. Şebeke lideri ve aynı zamanda bilişim uzmanı olan S.B.’nin, ünlü bir araç kiralama şirketinin orijinal internet sitesinden çok daha profesyonel bir tasarımla vatandaşları ağa düşürdüğü, site içindeki WhatsApp ikonuna tıklandığında doğrudan sahte çağrı merkezine yönlendirme yaptığı belirlendi.

HTS TAKİBİNDEN KAÇMAK İÇİN "WHATSAPP WEB" OYUNU

Bilişim uzmanı S.B.’nin polise yakalanmamak için ise farklı yollara başvurduğu öğrenildi. Muhtemel bir baz (HTS) takibini engellemek için kendi cep telefonunu tamamen kapatan S.B.’nin, vatandaşlarla iletişimde kullanılan GSM numarasını doğrudan bilgisayara (WhatsApp Web) bağladığı, kulaklık takarak adeta seyyar bir çağrı merkezi gibi çalıştığı ve bu sayede sinyal takibini engellemeye çalıştığı ortaya çıktı.
Polis takibinden kurtulmak için Kadıköy’deki evi ile Fatih’teki oteller arasında sürekli yer değiştiren, ulaşım için sadece Marmaray ve vapur kullanan şüpheli S.B.’yi yakalamak için Kocaeli Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Plaka Tanıma Sistemi verilerini haftalarca tarayan ekipler, Fatih bölgesindeki 50 farklı otelin yaklaşık 500 güvenlik kamerasını saniye saniye inceledi.

KISKIVRAK YAKALANDI

Bir aylık kesintisiz takibin ardından, şebeke liderinin seyyar çağrı merkezi sistemini bir otele kurduğu tespit edildi ve düğmeye basıldı. S.B., polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Şebekenin, vatandaşlardan "kaparo" veya "ürün bedeli" bahanesiyle topladığı paraları banka hesapçı ağı üzerinden transfer ederek izini kaybettirdiği anlaşıldı. Zanlıların hesaplarında tam 102 milyon 537 bin 610 liralık hareketlilik tespit edildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda olaya karışan 82 şüpheliden 77’si yakalandı. Firari 3 şahsın aranmasına devam edilirken, 2 şüphelinin yurt dışına kaçtığı belirlendi. Operasyonda suçtan elde edildiği değerlendirilen 500 bin TL değerinde 2 adet motosiklet, 86 cep telefonu ve 92 SIM karta el konuldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler Gebze Adliyesine sevk edildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

