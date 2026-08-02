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Araç bu hale geldi! Van'da korkunç kaza: Yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Van'ın Gürpınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kazada otomobil hurda yığınına dönerken araçta sıkışan 4 yaralı kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Araç bu hale geldi! Van'da korkunç kaza: Yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Edinilen bilgilere göre, kaza Van-Hakkari kara yolu Çavuştepe Mahallesi civarında meydana geldi. Sürücünün isimi öğrenilemeyen 65 EE 168 plakalı Toyota Corolla marka otomobilin orta şeritteki bariyerlere çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Araç bu hale geldi! Van da korkunç kaza: Yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı 1

VAN'DAKİ FECİ KAZADA OTOMOBİL HURDA YIĞININA DÖNDÜ

İhbar üzerine bölgeye ambulans, jandarma, polis ve Gürpınar İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralılar, araçlardan çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Araç bu hale geldi! Van da korkunç kaza: Yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı 2

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Araç bu hale geldi! Van da korkunç kaza: Yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı 3

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Araç bu hale geldi! Van da korkunç kaza: Yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı 4

Araç bu hale geldi! Van da korkunç kaza: Yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı 5

Araç bu hale geldi! Van da korkunç kaza: Yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı 6

Araç bu hale geldi! Van da korkunç kaza: Yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı 7

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Van kaza
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