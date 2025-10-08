HABER

Araç kağıt gibi ezildi ama bu detay herkesi sevindirdi! Mersin’deki kazadan mucize kurtuluş…

Mersin’de meydana gelen kazada mucize gibi bir kurtuluş gerçekleşti. Silifke ilçesinde yaşanan bir kazanın ardından sürücünün saniyeler öncesinde çıkartıldığı otomobili, başka bir tır ezdi. Otomobilin son hali görenleri şoke ederken sürücünün şans eseri saniyelerle hayatta kalması ise sevindirdi. İşte kazaya ilişkin detaylar…

Taner Şahin

Mersin'in Silifke ilçesinde üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı. M.B. idaresindeki 31 AHV 683 plakalı tır, D400 kara yolu Atik Mahallesi'ndeki virajda bariyerlere çarparak durdu.

Bu sırada, aynı istikamette seyir halinde olan M.U'nun kullandığı 31 HM 388 plakalı otomobil, tıra çarptı.

Tır sürücüsünün kazada yaralanan M.U'yu otomobilden çıkararak yol kenarına getirdiği esnada ise aynı güzergahta seyir halindeki A.G. yönetimindeki 06 EFJ 199 plakalı silobas dorse takılı tır, otomobile vurdu.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralı otomobil sürücüsü M.U. sağlık ekiplerince Silifke Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazada otomobil kullanılamaz hale geldi, tır ve silobasta hasar oluştu.

Kaza nedeniyle yaklaşık 3 saat tali yoldan sağlanan trafik akışı, araçların kaldırılmasıyla yeniden normale döndü.

