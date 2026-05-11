HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Araç kapısına zulanan uyuşturucu polisin dikkatinden kaçmadı: 3 gözaltı

Kastamonu’da polis ekiplerince bir araçta kapı içerisine zulalanmış uyuşturucu madde ele geçirildi. Konuyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Araç kapısına zulanan uyuşturucu polisin dikkatinden kaçmadı: 3 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde, tespiti yapılan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Şüphelilere ait evde ve araç içerisinde yapılan aramalarda 140,34 gram bonzai maddesi, 18 adet sentetik ecza hapı, 0,44 gram metamfetamin maddesi ve 1 adet uyuşturucu içiminde kullanılan cam düzenek ele geçirildi. Arama yapılan aracın kapısının içerisine zulalanan uyuşturucu madde ise ekiplerin dikkatinden kaçmadı. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Araç kapısına zulanan uyuşturucu polisin dikkatinden kaçmadı: 3 gözaltı 1

Araç kapısına zulanan uyuşturucu polisin dikkatinden kaçmadı: 3 gözaltı 2

Araç kapısına zulanan uyuşturucu polisin dikkatinden kaçmadı: 3 gözaltı 3

Araç kapısına zulanan uyuşturucu polisin dikkatinden kaçmadı: 3 gözaltı 4

Araç kapısına zulanan uyuşturucu polisin dikkatinden kaçmadı: 3 gözaltı 5
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Samsun’da terzi dükkanına otomobil girdiSamsun’da terzi dükkanına otomobil girdi
Dünya nefesini tuttu, çifte kabus başladı! Yeni varyant kapıdaDünya nefesini tuttu, çifte kabus başladı! Yeni varyant kapıda

Anahtar Kelimeler:
Kastamonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Savcıyı 850 bin TL dolandırdılar! Bakın hangi meslekle kandırdılar

Savcıyı 850 bin TL dolandırdılar! Bakın hangi meslekle kandırdılar

THY uçağında hareketli dakikalar! Acil çıkıştan tahliye edildiler

THY uçağında hareketli dakikalar! Acil çıkıştan tahliye edildiler

Fenerbahçe'ye dünya yıldızları yağacak! Başkan adayları düğmeye bastı

Fenerbahçe'ye dünya yıldızları yağacak! Başkan adayları düğmeye bastı

Çok fena dolandırıldı! Tapu zamanı gelince yıkıldı

Çok fena dolandırıldı! Tapu zamanı gelince yıkıldı

Altın için dengeler değişti: 'Barış olmazsa' diyerek rakam verdi

Altın için dengeler değişti: 'Barış olmazsa' diyerek rakam verdi

Çalışanı ilgilendiriyor: İsa Karakaş hesapladı '18 bin TL ilave ödeme'

Çalışanı ilgilendiriyor: İsa Karakaş hesapladı '18 bin TL ilave ödeme'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.