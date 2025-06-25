HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Araç kiralamada bayram yoğunluğu: Erken rezervasyonlar %46 tasarruf sağladı

Yolcu360, 2025 Kurban Bayramı dönemine ait araç kiralama istatistiklerini açıkladı.

Araç kiralamada bayram yoğunluğu: Erken rezervasyonlar %46 tasarruf sağladı

2025 Kurban Bayramı boyunca bir araç kiralamanın günlük maliyeti ortalamada 2.460 TL oldu. Araç kiralama için en ucuz ve en çok tercih edilen model Renault Clio olurken, en yüksek fiyatlamalar ise Volvo XC90 modelinde görüldü.

Erken Rezervasyon Yapanlar %46 Daha Ucuza Araç Kiralıyor

Bayrama 7 gün kala yapılan rezervasyonlar toplam rezervasyonların %25' ini kapsıyor. Bayram için erken rezervasyon yapan kişiler, çok daha uygun fiyatlarla araç kiraladı. Erken rezervasyonlarda yapılan tasarruf oranı, son 7 güne göre %46 oranında daha yüksek. Örnekle açıklayalım: Bayrama 7 gün kaldıktan sonra araç kiralayanlar günlük 1460 TL ödediyse, daha öncesinde kiralayanlar günlük 1000 TL ödedi. Bayram yaklaştıkça fiyatlar daha da arttığı için son gün ve bayramda kiralayanlar çok daha yüksek araç kiralama fiyatlarıyla karşılaştı.

Özellikle bayram haftasında, son dakika yapılan rezervasyonların toplam içinde %25 gibi yüksek bir oranı oluşturması, kullanıcı alışkanlıklarının hala “son dakikacı” olduğunu gösteriyor.

ic gorsel II(1)

Bayramda Yolcu360 ile Araç Kiralayanlar %25 İndirimli Seyahat Etti

Yolcu360, bayramda kullanıcılarına özel bir kampanya sunarak %25 daha ucuz fiyatlarla araç kiralama imkanı sundu. Ayrıca yeni uygulamaya koyduğu referans sistemi sayesinde arkadaşını davet eden Yolcu360 üyeleri ve davet bağlantısıyla yeni üye olan kişiler, 500 TL ve üzerinde cüzdan bakiyesi kazanma şansına sahipler. Uygun fiyatlarla araç kiralama yapmak için yolcu360.com’u ziyaret edebilir ve kendinize bir üyelik hesabı oluşturabilirsiniz.

Yolcu360 CEO’su Umut Yıldırım: “Bayramda Talepleri %100 Oranında Karşıladık”

“Bayram dönemleri bizim için hem yoğunluk hem de sorumluluk demek. Bu yıl da kullanıcılarımızdan yoğun bir talep aldık. Talepleri %100 oranında karşılayabildiğimizi söylemekten mutluluk duyuyoruz. Fiyat artışları sektör genelinde dikkat çekerken, biz kullanıcı deneyimini her zaman önceliğimizde tutuyoruz.

Teknolojiye ve müşteri memnuniyetine yaptığımız yatırımlar sayesinde, yoğun dönemlerde dahi misafirlerimize hızlı ve sorunsuz bir deneyim sunabiliyoruz. Özellikle yapay zeka destekli otomasyon sistemimiz ve akıllı botlarımız sayesinde, pek çok kullanıcı talebi anlık olarak çözülebiliyor. Çalışmalarımıza aralıksız devam ederek Türkiye’nin en bilindik araç kiralama platformu olmaya devam edeceğiz.” - Umut Yıldırım, Yolcu360 CEO

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Otobüs şoförü, fenalaşan yolcuyu hastaneye götürdüOtobüs şoförü, fenalaşan yolcuyu hastaneye götürdü
Bolu’da kavşakta süt kamyonu ile otomobil çarpıştı: 2 yaralıBolu’da kavşakta süt kamyonu ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı araç kiralama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Tarlada milyonlar yatıyor! Nöbet tutuyorlar

Tarlada milyonlar yatıyor! Nöbet tutuyorlar

'Ankara kulislerinde konuşuluyor' Seyyanen zam, refah payı, en düşük emekli maaşı... 'Hesap değişti'

'Ankara kulislerinde konuşuluyor' Seyyanen zam, refah payı, en düşük emekli maaşı... 'Hesap değişti'

İsrail-İran savaşının ardından Trump'tan Gazze açıklaması! 'Yakın zamanda' diyerek duyurdu

İsrail-İran savaşının ardından Trump'tan Gazze açıklaması! 'Yakın zamanda' diyerek duyurdu

Adalet Bakanı yeni düzenlemenin detaylarını açıkladı!

Adalet Bakanı yeni düzenlemenin detaylarını açıkladı!

İlçeyi karıştıran cenaze krizi! Kaymakam ve emniyet müdürü de dahil oldu yetmedi: Cumhurbaşkanlığı araya girdi

İlçeyi karıştıran cenaze krizi! Kaymakam ve emniyet müdürü de dahil oldu yetmedi: Cumhurbaşkanlığı araya girdi

İstanbullular dikkat! Kandilli Rasathanesi uyardı

İstanbullular dikkat! Kandilli Rasathanesi uyardı

Diğer Haberler

Otobüs şoförü, fenalaşan yolcuyu hastaneye götürdü

Otobüs şoförü, fenalaşan yolcuyu hastaneye götürdü

Bolu’da kavşakta süt kamyonu ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Bolu’da kavşakta süt kamyonu ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Tüm ekip sahada! İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız duyurdu: “Suça geçit yok”

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız duyurdu: “Suça geçit yok”

Narkotik ekiplerinden bilgilendirme çalışması

Narkotik ekiplerinden bilgilendirme çalışması

Antalya'da orman yangını

Antalya'da orman yangını

Torbacı operasyonunda bir kişi tutuklandı

Torbacı operasyonunda bir kişi tutuklandı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.