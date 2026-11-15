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Araç kurşunlayan 2 maskeli şüpheli jandarma tarafından yakalandı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde telefonla konuşmak için aracını durdurduğu sırada yanına gelen 2 maskeli kişinin aracına silahla saldırması üzerine olay yerinden kaçan A.E.K. jandarmaya ihbarda bulundu. Kumköy Jandarma ve JASAT ekipleri 72 saatlik güvenlik kamerası izleyerek belirlediği 1’i Özbekistan uyruklu 2 şüpheliyi yakalarken, şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Araç kurşunlayan 2 maskeli şüpheli jandarma tarafından yakalandı

Olay 11 Kasım tarihinde Ilıca Mahallesi Zeytinlik Mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre aracını park ederek telefon görüşmesi yapmakta olan A.E.K.’nın kullandığı otomobilin yanına motosikletle gelen ve başlarında kar maskesi bulunan 2 kişi A.E.K’ye araçtan inmesini söyledi. A.E.K. araçtan inmek yerine geri manevra yaparak hızla olay yerinden uzaklaşmaya çalıştığı sırada arkasından ateş açıldı. İhbar üzerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerini alarma geçirdi.

Şüpheli şahısların tespitine yönelik çalışma başlatan Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Kumköy Jandarma Karakolu ve Jandarmanın Dedektifleri JASAT ekipleri 30 ev ve iş yerinden 72 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek olayı gerçekleştiren şüpheli şahısların Özbekistan uyruklu Kamronbek A. ve Erol Kemal P. olduğunu belirledi yakalanıp gözaltına alınan şüpheliler genel Güvenliği Tehlikeye Sokma, Mala Zarar Verme, Silahla Kasten Yaralamaya Teşebbüs, Hakaret ve 6136 Sayılı Kanuna Muhalefetten haklarında işlem yapılan 2 şüpheli çıkarıldıkları Manavgat Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak Manavgat S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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antalya
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