Araç muayenesinde hafif kusurlar nelerdir? Araç muayenesi hafif kusurlar listesi

Teknik Gözetim Kurumu ya da kısa adı ile TÜVTÜRK, araçların zamanı geldiğinde yapılması gereken muayenelerini yapan kurumdur. Eğer araç belirlenen standartlara göre değilse ve ağır ya da hafif kusurlar olarak belirlenen sorunlara sahipse tespit edilen sorunlara göre işlem yapılır. Aracın ağır ve hafif kusurları trafiğe çıkmasına engel de olabilir.

Araç muayenesinde hafif kusurlar nelerdir?

TÜVTÜRK’ün yaptığı araç muayenesinde aracın frenlerine, aydınlatmalarına, direksiyonuna, egzoz emisyonuna ve tüm diğer güvenlik unsurlarına bakılır. Muayene sonucunda kusursuz ya da hafif kusurlu sonucu ile muayeneden çıkan araçlar muayeneden geçer ancak ağır kusurlu ve emniyetsiz bulunan araçlar trafiğe o kusurlar giderilene dek çıkamaz.

Randevu alınarak muayeneye gidildiğinde teknik kontroller yapılır ve sonuç raporu alınır. Raporda hafif kusurlar olarak belirlenen kusurlar aracın muayeneden geçmesine her zaman engel olmayabilir. Ancak güvenliği sağlayabilmek adına o kusurların giderilmesi şartı bulunur.

Araç muayenesi hafif kusurlar listesinde neler bulunur?

Hafif olarak değerlendirilen kusurlar da aracın tüm parçaları için geçerlidir. Belirlenen kıstaslar doğrultusunda bu kusurlardan bazıları şu şekildedir: