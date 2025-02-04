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Araç muayenesinde hafif kusurlar nelerdir? Araç muayenesi hafif kusurlar listesi

Ferhan Petek Ferhan Petek
30.01.2025 14:52
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Araç muayenesi her araç sahibinin sorumluluğunda olan, aracın düzenli olarak muayene edilmesi ve sorunlarının tespit edilerek düzeltilmesi için gerekli ve zorunlu bir uygulamadır. Trafikte güvenlik sağlamak için ve TÜVTÜRK tarafından yapılan incelemelerde tespit edilen sorunlar düzelene dek araç trafiğe çıkamaz.

Araç muayenesinde hafif kusurlar nelerdir? Araç muayenesi hafif kusurlar listesi

Teknik Gözetim Kurumu ya da kısa adı ile TÜVTÜRK, araçların zamanı geldiğinde yapılması gereken muayenelerini yapan kurumdur. Eğer araç belirlenen standartlara göre değilse ve ağır ya da hafif kusurlar olarak belirlenen sorunlara sahipse tespit edilen sorunlara göre işlem yapılır. Aracın ağır ve hafif kusurları trafiğe çıkmasına engel de olabilir.

Araç muayenesinde hafif kusurlar nelerdir?

TÜVTÜRK’ün yaptığı araç muayenesinde aracın frenlerine, aydınlatmalarına, direksiyonuna, egzoz emisyonuna ve tüm diğer güvenlik unsurlarına bakılır. Muayene sonucunda kusursuz ya da hafif kusurlu sonucu ile muayeneden çıkan araçlar muayeneden geçer ancak ağır kusurlu ve emniyetsiz bulunan araçlar trafiğe o kusurlar giderilene dek çıkamaz.

Randevu alınarak muayeneye gidildiğinde teknik kontroller yapılır ve sonuç raporu alınır. Raporda hafif kusurlar olarak belirlenen kusurlar aracın muayeneden geçmesine her zaman engel olmayabilir. Ancak güvenliği sağlayabilmek adına o kusurların giderilmesi şartı bulunur.

Araç muayenesi hafif kusurlar listesinde neler bulunur?

Hafif olarak değerlendirilen kusurlar da aracın tüm parçaları için geçerlidir. Belirlenen kıstaslar doğrultusunda bu kusurlardan bazıları şu şekildedir:

  • Aydınlatma ve elektrik sistemindeki hafif kusurlar: Far camlarında hafif çatlaklar ve çiziklerin olması, plaka ışıklarında arıza olması, sinyal lambalarını camlarındaki renklerin solgun olması.
  • Fren sistemindeki hafif kusurlar: Fren balatalarında aşınma tespit edilmesi, el freninin gereğinden çok yukarı kalkması, fren disklerinde paslanma ya da hafif aşınmalar görülmesi.
  • Direksiyon ve süspansiyon sistemindeki hafif kusurlar: Direksiyon simidinde aşınma ya da kaplamada deformasyon olması, direksiyon sisteminde sürüşü etkilemeyecek seviyede boşluk oluşması, amortisörlerde hafif yağ kaçağı bulunması.
  • Lastikler ve jantlarla ilgili hafif kusurlar: Stepne lastiğin olmaması ya da kullanılamaz olması, jantlarda hafif çiziklerin olması.
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Otomobil muayene araç muayenesi
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