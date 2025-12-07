Tekirdağ’da poyraz kızıl yosun sürükledi

Tekirdağ’da iki gündür etkisini sürdüren poyraz, denizde oluşturduğu dalgalar sonucu kıyıda kızıl yosun birikti.
07.12.2025 11:32
Tekirdağ’da etkisini artıran rüzgâr nedeniyle deniz yüzeyinde dalgalar yükseldi, dalgaların kıyıya taşıdığı yoğun yosunlar sahil boyunca kalın tabakalar oluşturdu. Bazı bölgelerde kırmızı renkteki yosunların birikmesi vatandaşların dikkatini çekti.
