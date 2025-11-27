HABER

Araç sürücülerine dikkat çeken öneri: "Beyaz sirke kullanın"

Birleşik Krallık'ta kış havası kendini göstermeye başladı. Bazı bölgelerde dondurucu soğuklar yaşanırken, uzmanlardan araç sürücülerine buğulanma sorununa karşı beyaz sirke önerisi geldi.

Enes Çırtlık

Buğulanma yani kondenzasyon kış aylarında sık sık görülen bir sorun. Bu sorun, araç içindeki sıcak hava, camın soğuk yüzeyiyle buluştuğunda oluşuyor. Bu süreç, hava soğurken cam üzerinde sis veya buğu gibi görünen su damlacıklarının oluşmasına neden oluyor.

Genellikle dışarıdaki sıcaklıkların daha düşük olduğu gece saatlerinde gerçekleşen buğulanma soğuk hava dalgalarında ise daha belirgin hâle geliyor. Camların buğudan arınması ise uzun zaman alabiliyor.

Ancak uzmanlara göre, bununla başa çıkmak için denenebilecek ucuz ve basit bir çözüm var. Express'te yer alan habere göre, ihtiyacınız olan tek şey ise biraz beyaz sirke.

BUĞULANMA SORUNUNA KARŞI BEYAZ SİRKE MUCİZESİ

Birleşik Krallık genelindeki sürücülere, bu kış camlarda oluşan buğulanmayı önlemeye yardımcı olması için araçlarında beyaz sirke kullanmaları tavsiye ediliyor.

Araç sürücülerine dikkat çeken öneri: "Beyaz sirke kullanın" 1

Uzmanlara göre, camlara beyaz sirke ve sudan oluşan bir karışım püskürtmek, nemin cam yüzeyine tutunmasını engelleyen koruyucu bir bariyer oluşturuyor ve böylece yoğuşmayı azaltıyor. Ancak kış boyunca sık sık yeniden uygulanması gerekiyor.

Çözümün etkinliğini artırmak için bazı uzmanlar karışıma birkaç damla bulaşık deterjanı eklenmesini öneriyor. Çünkü bu, camdaki suyun yüzey gerilimini azaltarak nemin damlacıklar oluşturmak yerine ince, görünmez bir tabaka hâlinde yayılmasını sağlıyor.

