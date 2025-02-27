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Araç tarlaya uçtu! 1 kişi yaralandı

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
27.02.2025 16:30
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Çorum'un Alaca ilçesinde virajı alamayan otomobilin tarlaya uçtuğu kazada 1 kişi yaralandı.

Araç tarlaya uçtu! 1 kişi yaralandı

Kaza, Alaca ilçesi Yozgat-Alaca karayolu Yenice köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alaca istikametinde seyir halide olan Mehmet Ali K. (39) idaresindeki otomobil, virajı alamayarak tarlaya uçtu. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan sürücü, Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
Çorum kaza
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