Araç yangınıyla başlayan orman yangını kısa sürede söndürüldü

Yangın, Pamukkale ilçesi Karakurt Mahallesi' Vali Recep Yazıcıoğlu baraj göleti bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; park halindeki araç henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

YANAN ARAÇ NEDENİYLE ALEVLER BİR YANDAN ORMANA SIÇRADI

Araç sürücüsünün kendi imkanlarıyla müdahalesi sonuçsuz kalınca 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve orman ekibi sevk edildi. Yanan araç nedeniyle alevler bir yandan ormana sıçradı. Ormanlık alana sıçrayan yangına ekipler kısa sürede müdahale etti. Ekiplerin cansiperane mücadelesiyle yangın kontrol altına alındı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

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