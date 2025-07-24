HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Araç yangınıyla başlayan orman yangını kısa sürede söndürüldü

Denizli'de araç yanması başlayan orman yangını ekiplerin kısa süredeki müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Araç yangınıyla başlayan orman yangını kısa sürede söndürüldü

Yangın, Pamukkale ilçesi Karakurt Mahallesi' Vali Recep Yazıcıoğlu baraj göleti bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; park halindeki araç henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Araç yangınıyla başlayan orman yangını kısa sürede söndürüldü 1

YANAN ARAÇ NEDENİYLE ALEVLER BİR YANDAN ORMANA SIÇRADI

Araç sürücüsünün kendi imkanlarıyla müdahalesi sonuçsuz kalınca 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve orman ekibi sevk edildi. Yanan araç nedeniyle alevler bir yandan ormana sıçradı. Ormanlık alana sıçrayan yangına ekipler kısa sürede müdahale etti. Ekiplerin cansiperane mücadelesiyle yangın kontrol altına alındı.

Araç yangınıyla başlayan orman yangını kısa sürede söndürüldü 2

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

24 Temmuz 2025
24 Temmuz 2025

Günün öne çıkan haber başlıkları...

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bitlis’te trafik kazası: 6’sı çocuk 14 kişi yaralandıBitlis’te trafik kazası: 6’sı çocuk 14 kişi yaralandı
Köprü ayağına çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 ağır yaralıKöprü ayağına çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 ağır yaralı
Anahtar Kelimeler:
yangın Denizli orman yangını
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrası ses getirecek iddia

Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrası ses getirecek iddia

Komşu ülkeler arasında savaş! F-16'larla vurdular: Ölü sayısı arttı

Komşu ülkeler arasında savaş! F-16'larla vurdular: Ölü sayısı arttı

Beşiktaş'a Arda Turan'dan kötü sürpriz!

Beşiktaş'a Arda Turan'dan kötü sürpriz!

Macron duyurdu! Fransa, Filistin Devleti'ni tanıyacak

Macron duyurdu! Fransa, Filistin Devleti'ni tanıyacak

Miçotakis: "Türkiye'ye Eurofighter satışı engellenemez"

Miçotakis: "Türkiye'ye Eurofighter satışı engellenemez"

Minguzzi cinayeti davasında yeni gelişme! Sanık sayısı 4'e çıktı

Minguzzi cinayeti davasında yeni gelişme! Sanık sayısı 4'e çıktı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.