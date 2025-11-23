HABER

Araç yanında tüfek ve kan izleri, cesedi ise 150 metre aşağıda bulundu

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde ormanlık alanda aracının yanında tüfek ve kan izleri bulunan 30 yaşındaki kayıp şahıs, aracından yaklaşık 150 metrelik şarampolde ölü bulundu.Serdivan Selahiye Mahallesi, ilçe belediyeye ait asfalt şantiyesinin üst kısmında bulunan ormanlık alanda meydana geldi.

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde ormanlık alanda aracının yanında tüfek ve kan izleri bulunan 30 yaşındaki kayıp şahıs, aracından yaklaşık 150 metrelik şarampolde ölü bulundu.

Serdivan Selahiye Mahallesi, ilçe belediyeye ait asfalt şantiyesinin üst kısmında bulunan ormanlık alanda meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarda, bölgede bir aracın yanında tüfek ve kan izleri bulunduğu, araç sahibine ise ulaşılamadığı bildirildi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan arama çalışmaları neticesinde, kayıp olarak bildirilen Ümit Kiraz (30), yaklaşık 150 metrelik eğimli arazide hareketsiz halde bulundu. AFAD ekipleri, arazinin dik ve ulaşımı güç yapısı sebebiyle detaylı bir çalışma sonrasında Kiraz’ı sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde şahsın yaşamını yitirdiği belirlendi. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Sakarya
En Çok Aranan Haberler

