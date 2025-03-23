Aracı çalıştırınca birden alev aldı! Otomobil küle döndü, sürücü son anda kurtuldu

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Leblebiciler Mahallesi Samur Sokak'ta meydana geldi. 32 GF 576 plakalı otomobilini çalıştırmak için direksiyon başına geçen Yunus Emre Uslu, kontağı çevirdiği anda henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı araç alev aldı.

Alevleri fark eden sürücü ve çevredeki vatandaşlar, yangına müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri, yangının çıkış sebebini belirlemek için inceleme başlattı. (DHA)