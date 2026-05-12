HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Aracın altında kalmaktan şans eseri kurtuldu

Nevşehir’de motosikletin yayaya çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası savrulan motosiklet sürücüsü karşı şeritten gelen otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kaza anı ise bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı.

Aracın altında kalmaktan şans eseri kurtuldu

Kaza, Göreme beldesi Bilal Eroğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ö.Y.K. idaresindeki motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan D.S.’ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ile yaya yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazanın etkisiyle motosikletten savrulan sürücü, karşı şeritten gelen otomobilin altına girmekten son anda kurtuldu. O anlar bölgede seyir halinde bulunan bir aracın kamerası tarafından kaydedildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aracın altında kalmaktan şans eseri kurtuldu 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bolu Belediyesi'ne yeni operasyon: Binada arama yapıldıBolu Belediyesi'ne yeni operasyon: Binada arama yapıldı
10 milyondan fazla indirilmişti! Telefonlardan tamamen silinecek10 milyondan fazla indirilmişti! Telefonlardan tamamen silinecek

Anahtar Kelimeler:
kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Aynı şehirde iki farklı havuzda peş peşe ölümler!

Aynı şehirde iki farklı havuzda peş peşe ölümler!

Mustafa Destici'den Ahmet Türk'e: "Ne Kürdistan'ı lan!"

Mustafa Destici'den Ahmet Türk'e: "Ne Kürdistan'ı lan!"

Yeni sezonun ilk transfer bombası! Trabzonspor'dan Galatasaray'a dev çalım

Yeni sezonun ilk transfer bombası! Trabzonspor'dan Galatasaray'a dev çalım

1 haftada üç ameliyat geçirdi! Son haliyle üzdü

1 haftada üç ameliyat geçirdi! Son haliyle üzdü

150 bin TL maaş konuşuluyordu! Asgari ücretle işe başladılar

150 bin TL maaş konuşuluyordu! Asgari ücretle işe başladılar

Akaryakıta zam geldi: 12 Mayıs 2026 benzin, motorin, LPG fiyatı

Akaryakıta zam geldi: 12 Mayıs 2026 benzin, motorin, LPG fiyatı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.