Aracın altında kalmaktan şans eseri kurtuldu

Kaza, Göreme beldesi Bilal Eroğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ö.Y.K. idaresindeki motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan D.S.’ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ile yaya yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazanın etkisiyle motosikletten savrulan sürücü, karşı şeritten gelen otomobilin altına girmekten son anda kurtuldu. O anlar bölgede seyir halinde bulunan bir aracın kamerası tarafından kaydedildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



