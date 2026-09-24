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Aracın çarptığı kadın hayatını kaybetti

Aydın’ın Efeler ilçesinde aracın çarptığı kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, kaza anı başka bir aracın kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Aracın çarptığı kadın hayatını kaybetti

Olay, Efeler Mahallesi İzmir Bulvarı üzerinde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmek isteyen Gonca Sarı isimli kadına araç çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan Sarı ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Sarı’ya ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Aydın Şehir Hastanesi’ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Sarı, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Sarı’nın ölüm haberi ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.

Kaza anı araç kamerasına yansıdı
Öte yandan kaza anı aynı güzergahta ilerleyen Şehiriçi Özel Halk Otosu’nun araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde kadının yolun karşısına geçmek için koşması ve aracın çarpa anları yer aldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Aracın çarptığı kadın hayatını kaybetti 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Aydın
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