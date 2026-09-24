Malatya’da öğretmene ölüm tehdidi iddiası okulu karıştırdı

Olay, öğle saatlerinde Battalgazi ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Hanımın Çiftliği Mahallesi’nde bulunan bir okulda görev yapan öğretmen, ailevi bir konu nedeniyle yakınları tarafından telefonla ölümle tehdit edildiğini 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine polis ekipleri okul çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Olayda adı geçen kişilerin Kahramanmaraş’tan Malatya’ya geleceği ve 46 plakalı iki araçla hareket ettiği bilgisi üzerine ekipler araçları takibe aldı. Polis ekipleri, araçlardan birini Battalgazi Kavşağı’nda, diğerini ise Ankara yolu uygulama noktasına yakın bir bölgede park halinde tespit etti. Ekipler tarafından araçlarda yapılan aramalarda 1 adet tabanca ele geçirildi. Araçlarda bulunan şahıslar, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Polis ekiplerinin okul çevresindeki güvenlik önlemleri sürüyor.



Kaynak: İHA | Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır