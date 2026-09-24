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Kütahya'da tarihi eser operasyonunda 1 zanlı yakalandı

Kütahya'da tarihi eser operasyonunda 1 zanlı yakalandı.

Kütahya'da tarihi eser operasyonunda 1 zanlı yakalandı

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 2 lahit kapağı, yüzük ve 37 fişek ele geçirildi.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Anadolu Mirası" operasyonları kapsamında Aslanapa ilçesine bağlı Nuhören köyünde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Aramalarda, Roma dönemine ait ve her biri yaklaşık 400 kilogram ağırlığında 2 lahit kapağı ve tarihi eser niteliğinde yüzük bulundu.

Aramalarda ayrıca 37 fişek ele geçirildi.

Tarihi eserler, incelenmek üzere Kütahya Müze Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan Z.Y'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Kütahya tarihi eser
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