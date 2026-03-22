Aracın çarptığı porsuk telef oldu

Didim-Söke karayolunda bir aracın çarptığı değerlendirilen porsuk telef oldu.

Söke Yenidoğan’dan başlayıp Didim Dalyan Mahallesi’nde sona eren, yaklaşık 31 kilometrelik karayolu, yaban hayatını olumsuz etkiliyor. Son olarak bir porsuk bölünmüş yolda çelik bariyerlerin altından karşıya geçmeye çalışırken bir aracın çarpması sonucu telef oldu.

Konu ile ilgili olarak açıklamada bulunan Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği Başkanı Bahattin Sürücü, "Batı Anadolu’nun biyolojik çeşitlilik açısından en zengin doğal alanlarının ortasından geçen bu karayolunda; koşan, uçan, sürünen ve yüzen pek çok canlı yaşamını yitiriyor. 15 yıldır yaptığımız gözlemlere göre bu yolda neredeyse her gün bir ya da birden fazla yaban hayvanı araç çarpması sonucu ölmektedir. Yıllık kaybın 400 ila 600 arasında olduğu tahmin edilmektedir. Bu rakam, yaban hayatı açısından son derece ciddi ve kaygı vericidir.Yaşamını yitiren türler arasında; nesli tehlike altında bulunan Saz Kedisi ve Su Samuru başta olmak üzere Porsuk, Oklu Kirpi, Tilki, Çakal, Sansar, Kirpi, Yaban Domuzu, Yaban Tavşanı, Yılan, Kertenkele, Tosbağa ve çok sayıda kuş türü yer almaktadır. Ölümlerin büyük bölümü, yaban hayvanlarının daha aktif olduğu gece saatlerinde meydana gelmektedir. Yolun düz yapısı ise araç sürücülerinin hızını artırmasına neden olarak riski daha da büyütmektedir. Bu yolun ova ve düz yapısı ekolojik köprüler için uygun olmayabilir. Ancak mevcut durumda karayolu altından geçen çok sayıda menfez bulunmaktadır. Bu menfezler, yaban hayvanlarının güvenle geçebileceği şekilde düzenlenmeli; kıyıdaki bariyerlerin kenarlarına yerleştirilecek yönlendirici kafes sistemleriyle hayvanların bu geçişleri kullanması sağlanmalıdır. Böylece hem yaban hayatı korunacak hem de araç sürücüleri için ciddi risk oluşturan çarpışmalar önlenecektir" dedi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İran, nükleer tesislerin bulunduğu İsrail'in Dimona kentini füzelerle vurdu

40 kilometrelik araç kuyruğu! Trafik durma noktasına geldi

Hagi'den Türkiye maçı için sürpriz çıkış! "Türkiye'nin tek avantajı var"

Kızı Asya büyüdü koca genç kız oldu! Son pozları gündemde

Altında 1983'ten beri bir ilk! Piyasalar bunu da gördü

Hurda araç teşviki ve borç yapılandırması için esnaftan çağrı!

