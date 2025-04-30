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Aracın gizli bölmesindeki uyuşturucuyu polis böyle buldu

Afyonkarahisar'da polis tarafından şüphe üzerine durdurulan bir araçta eğitimli narkotik köpeği ile yapılan aramada aracın zula diye tabir edilen bölmesinde 23 adet uyuşturucu emdirilmiş peçete ele geçirildi.

Aracın gizli bölmesindeki uyuşturucuyu polis böyle buldu

Olay, kent merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından oluşturulan uygulama noktasında bir araç durduruldu. Araçta bulunanların şüpheli hareketlerde bulunmasından kuşkulanan ekipler ardından eğitimli nakotik köpeği ile araçta arama yaptı. Aramada aracın torpido kısmında zula diye tabir edilen gizli bölmede 23 adet uyuşturucu emdirilmiş peçete ele geçirildi. Olayın ardından araçta bulunan M.Ç., B.T. ve F.Ç., isimli şahıslar gözaltına alındı. Şahıslar işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar uyuşturucu
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