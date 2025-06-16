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Aracından dumanların yükseldiğini görünce adeta deliye döndü! Camları tekmeyle, aynaları yumrukla kırdı

Beyoğlu’nda aracıyla sokakta ilerleyen sürücünün kullandığı otomobil motor kısmından yanmaya başladı. Sürücü, araçtan inerek adeta deliye döndü! Sürücü, otomobilin camlarını tekme atarak kırdı. Aracın aynalarını ve sileceklerini ise yumrukla kıran sürücüyü çevredekiler güçlükle sakinleştirdi. Araçtaki yangın söndürülürken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Aracından dumanların yükseldiğini görünce adeta deliye döndü! Camları tekmeyle, aynaları yumrukla kırdı
Enes Çırtlık

Olay, dün saat 11.00 sıralarında Piripaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokakta ilerleyen Ramazan Ö.‘nün otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören sürücü dışarı çıkarak çevredekilerden yardım istedi. Sürücünün yardımına koşan çevre sakinleri, yangın söndürme tüpüyle motordaki alevlere müdahale etti. Bu sırada sürücü Ramazan Ö., koşarak aracının camına defalarca tekme attı.

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Aracın camlarının kırılmasının ardından otomobilin arka bölümüne yönelen sürücü bu kez de aracın arka camını kırdı.

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CAMLARI TEKMEYLE AYNALARI YUMRUKLA KIRDI

Sürücü daha sonra aracın aynalarını yumrukladı; sileceklerini de kopararak kırdı.

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Ramazan Ö.'nün uzaklaştırılmasının ardından çevredekiler su döküp, hortumla su tutarak yangını söndürdü. Diğer yandan ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlerin söndürülmesinin ardından bir süre soğutma çalışması yaptı. Yapılan incelemede yangının elektrik kablolarından çıktığı tespit edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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(DHA)

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yangın Beyoğlu
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