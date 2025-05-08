Aracında piyasa değeri 1.5 milyon liradan fazla olan 30 bin uyuşturucu hap ele geçirilmişti! Uyuşturucu ticareti yapan avukata tahliye

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 9 Ağustos 2024'te İstanbul’dan Konya’ya uyuşturucu taşıdığı öne sürülen bir otomobili durdurdu.

ARAÇTA 30 BİN UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ

Otomobilin bagajında koliler içinde reçete ile alınan uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisi doğuran yaklaşık 30 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Otomobildeki Konya Barosu'na kayıtlı avukat Abdülkadir İnci ile sevgilisi İlknur Çiçek gözaltına alındı.

PİYASA DEĞERİ 1,5 MİLYON LİRADAN FAZLA

İncelemelerde, uyuşturucu özelliği taşıyan hapların piyasa değerinin 1,5 milyon TL'nin üzerinde olduğu belirlendi. Abdülkadir İnci ve İlknur Çiçek, bir gün sonra sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Soruşturma kapsamında çiftin hapları satın aldığı öne sürülen Onur Dudu da yakalanıp, tutuklandı.

"İLKNUR'UN HAPLARDAN HİÇ HABERİ OLMADI"

Konya 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün ilk kez hakim karşısına çıkan tutuklu sanıklar Onur Dudu ve Abdülkadir İnci, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden duruşmaya katılırken, diğer tutuklu İlknur Çiçek ise salonda hazır bulundu. Abdülkadir İnci mahkemedeki ifadesinde, “İlknur’un haplardan haberi hiç olmadı. Onun evinden çıkan hapları da oraya ben koydum ve kendisine de söylemedim. Hazırlık aşamasındaki ifadelerim doğrudur. İlknur, İstanbul’a benimle gezmeye gelmişti. Pişmanım, kendimi olmaması gereken bir duruma düşürdüm. Tahliyemi talep ediyorum” dedi.

"EN SON BENİ ALDATTIĞI İÇİN OLAY ZAMANI BEN DE ONUNLA GELMEK İSTEDİM"

İlknur Çiçek ise “Abdülkadir ile 18 aylık birlikteliğimiz var. Evde çıkan uyuşturucudan haberim yoktu. İstanbul’a birkaç kez birlikte gittik, ama en son beni aldattığı için olay zamanı ben de onunla gelmek istedim. Suçsuzum beraatimi talep ediyorum” diye konuştu.

"BENİM UYUŞTURUCU İLE İŞİM OLMAZ"

Uyuşturucu hapları kendisinden aldığı iddia edilen Onur Dudu da “Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Benden uyuşturucu almadı. Olay günü ben kahvede otururken arkadaşım benim hesabıma bir avukatın para atacağını söyleyip başka hesaplara aktarmamı söyledi. Önce kabul etmedim. İşsiz olduğum için bana komisyon vereceğini söyleyince kabul ettim. Benim uyuşturucuyla işim olmaz” dedi.

İNDİRİM UYGULANDI

Mahkeme heyeti, ifadelerin alınmasının ardından 3 kişiye önce Türk Ceza Kanunu'nun 188'inci 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' maddesi gereğince 14’er yıl hapis cezası verdi. Heyet, daha sona aynı maddenin 6'ncı bendini uygulayarak cezaları yarıya indirdi. Çiçek ve Dudu'nun cezası 'İyi hal' yasası uygulanarak 5 yıl 10'ar aya, İnci'nin cezası da 'Etkin pişmanlık' ve 'İyi hal' indirimiyle 2 yıl 11 aya düşürüldü. 3 kişi, tutukluk süreleri göz önüne alınarak tahliye edildi.

(DHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır