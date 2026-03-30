Aracıyla selde sürüklendi, 4 saat bir ota tutunarak hayatta kaldı! Mucize gibi kurtuluş

Sağanak yağışın etkili olduğu Aydın'da mucize gibi bir olay yaşandı. Nazilli ilçesinde debisi yükselen Mergen Çayı’nda aracıyla birlikte akıntıya kapılan Y.H., metrelerce sürüklendi. Ölümle yaşam arasındaki ince çizgide adeta 4 saat mahsur kalan Y.H.; ekiplerin yoğun çalışması sonucu kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan adamın sağlık durumunun ciddiyetini korduğu belirtilirken, kurtarılma anları kameraya yansıdı.

Aracıyla selde sürüklendi, 4 saat bir ota tutunarak hayatta kaldı! Mucize gibi kurtuluş

Aydın'daki mucize gibi olay, Nazilli ilçesindeki Mergen Çayı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aracıyla köprü altından geçmeye çalışan ve alkollü olduğu öğrenilen Y.H., aniden yükselen su seviyesinde mahsur kaldı.

ARACIYLA BİRLİKTE SULARA KAPILDI

Kısa sürede etkisini artıran akıntıya direnemeyen araç, sürücüsüyle birlikte sürüklenerek sulara kapıldı.

EKİPLER SEFERBER OLDU

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şiddetini artıran yağışla birlikte suyun debisi yükselirken, ekipler Y.H.’yi kurtarmak için seferber oldu.

Aracıyla selde sürüklendi, 4 saat bir ota tutunarak hayatta kaldı! Mucize gibi kurtuluş 1

4 SAAT BOYUNCA DAYANDI

İlk müdahalede gücünü kaybeden Y.H., akıntıya kapılarak metrelerce sürüklendi. Dal parçalarına tutunarak hayatta kalmaya çalışan vatandaş için bölgeye AFAD, Jandarma Arama Kurtarma, UMKE, NAFAD, NAKSAR ve Yesevi Arama Kurtarma ekipleri de yönlendirildi. Yaklaşık 100 personelin katıldığı ve 4 saat süren kurtarma çalışmaları sonrasında Y.H. kurtarıldı.

Aracıyla selde sürüklendi, 4 saat bir ota tutunarak hayatta kaldı! Mucize gibi kurtuluş 2

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Kurtarılan Y.H., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan vatandaşın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Aracıyla selde sürüklendi, 4 saat bir ota tutunarak hayatta kaldı! Mucize gibi kurtuluş 3


Kaynak: AA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

