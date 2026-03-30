Aracıyla selde sürüklendi, 4 saat bir ota tutunarak hayatta kaldı! Mucize gibi kurtuluş

Aydın'daki mucize gibi olay, Nazilli ilçesindeki Mergen Çayı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aracıyla köprü altından geçmeye çalışan ve alkollü olduğu öğrenilen Y.H., aniden yükselen su seviyesinde mahsur kaldı.

ARACIYLA BİRLİKTE SULARA KAPILDI

Kısa sürede etkisini artıran akıntıya direnemeyen araç, sürücüsüyle birlikte sürüklenerek sulara kapıldı.

EKİPLER SEFERBER OLDU

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şiddetini artıran yağışla birlikte suyun debisi yükselirken, ekipler Y.H.’yi kurtarmak için seferber oldu.

4 SAAT BOYUNCA DAYANDI

İlk müdahalede gücünü kaybeden Y.H., akıntıya kapılarak metrelerce sürüklendi. Dal parçalarına tutunarak hayatta kalmaya çalışan vatandaş için bölgeye AFAD, Jandarma Arama Kurtarma, UMKE, NAFAD, NAKSAR ve Yesevi Arama Kurtarma ekipleri de yönlendirildi. Yaklaşık 100 personelin katıldığı ve 4 saat süren kurtarma çalışmaları sonrasında Y.H. kurtarıldı.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Kurtarılan Y.H., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan vatandaşın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.