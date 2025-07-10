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Araçla akrabasının üzerinden geçerek öldürdü! Savunması pes dedirtti: 'Bilerek yapmadım, önüme çıktı'

Samsun'da birlikte içki içtiği akrabasını çıkan kavgada üzerinden üzerinden araçla geçerek öldüren şahıs adliyeye sevki sırasında, "Bilerek yapmadım, önüme çıktı" diye ağladı.

Araçla akrabasının üzerinden geçerek öldürdü! Savunması pes dedirtti: 'Bilerek yapmadım, önüme çıktı'

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Atatürk Kültür Merkezi (AKM) arkasında dün gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akraba olan ve birlikte içki içen alkollü şahıslar arasında çıkan kavgada U.Y. (32), araçla Mehmet Kalay'a (39) çarparak üzerinden geçti.

HAYATINI KAYBETTİ!

Araçla akrabasının üzerinden geçerek öldürdü! Savunması pes dedirtti: Bilerek yapmadım, önüme çıktı 1

Ağır yaralanan Mehmet Kalay hayatını kaybetti. Olayla ilgili 19 suç kaydı bulunan U.Y. ile olaya karışan M. Y. (35) ve A.G. (48) polis ekiplerince gözaltına alındı.

"BİLEREK YAPMADIM, ÖNÜME ÇIKTI"

Cinayet Büro Amirliğinde sorguları tamamlanan U. Y., M. Y. ve A. G. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. U.Y. adliyeye sevki sırasında, "Bilerek yapmadım, önüme çıktı" diye gözyaşı döktü.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Samsun akraba
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