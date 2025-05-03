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Araçlara çarpıp ortalığı birbirine kattı! Yol kenarına gidip uyudu! Akıllara Cem Yılmaz'ın anlattığı hikaye geldi!

Park halindeki araçlara çarpıp ortalığı birbirine katan alkollü sürücünün kazanın ardından yol kenarında uyuduğu görüntüler gündem oldu. Kazanın ardından akıllara Cem Yılmaz'ın dayısıyla ilgili anlattığı hikaye geldi.

Araçlara çarpıp ortalığı birbirine kattı! Yol kenarına gidip uyudu! Akıllara Cem Yılmaz'ın anlattığı hikaye geldi!

İstanbul Belgrad Ormanı'nda alkollü bir sürücü park halindeki araçlara çarpıp ortalığı adeta savaş alanına çevirdi. Sürücünün kazanın ardından yol kenarında uyuması ise görenleri hayrete düşürdü.

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YOL KENARINDA UYUDU!

Ekol TV Muhabiri Gizem Gündoğdu'nun haberine göre, İstanbul Belgrad Ormanı'nda alkollü olduğu tespit edilen sürücü, frene basmadan park halindeki araçlara çarptı. Kazayı yapan 2 arkadaştan birinin yol kenarında, diğerinin de aracın içerisinde uyuduğu görüldü. O anlar çevredekiler tarafından kayıt altına alındı.

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Kazadan yara almadan kurtulan Ekrem Aral "Bir aracın aracıma çarpıp, benim aracımı da başka bir aracın üzerine savurduğunu gördüm. Ben iki dakika sonra orada çocuğumla eşyalarımı bagajıma koyacaktım. Biz orada olsaydık ne olacaktı bilmiyorum. Ben tüp patladı zannettim" dedi. Akıllara Cem Yılmaz'ın gösterilerinde anlattığı kaza hikayesi geldi. Cem Yılmaz, 1987 yılında alkollü bir şekilde kaza yapan ve camdan fırlayan dayısının bir süre sonra sürücüyü arama çalışmalarına katıldığını anlatmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Cem Yılmaz
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