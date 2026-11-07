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Araçta 6 bin 864 sentetik ecza hap ele geçirildi

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde polis ekiplerinin uyuşturucu madde ticaretine yönelik çalışmasında 2 şüpheli yakalandı.

Araçta 6 bin 864 sentetik ecza hap ele geçirildi

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde polis ekiplerinin uyuşturucu madde ticaretine yönelik çalışmasında 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin aracında yapılan aramada 6 bin 864 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ve Devriye Ekipleri Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar kapsamında uyuşturucu madde ticareti suçuyla bağlantılı olduğu belirlenen 2 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerin kullandığı araçta arama yapan polis ekipleri, toplam 6 bin 864 adet sentetik ecza hap ele geçirdi. Ele geçirilen haplara el konulurken, 2 şüpheli hakkında uyuşturucu madde ticareti suçundan adli işlem başlatıldı.

Araçta 6 bin 864 sentetik ecza hap ele geçirildi 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Kocaeli
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