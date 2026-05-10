Araçta ölü bulundu

Edinilen bilgiye göre, mahallede uzun süre hareketsiz duran araçtan şüphelenen vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde araç içerisindeki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Ölen şahsın 51 yaşında H.S. olduğu ve KOAH hastalığı olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, şahsın ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

