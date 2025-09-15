HABER

Araçtan atılan havai fişek yangına yol açtı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir araçtan atılan havai fişek, paniğe neden olurken buğday tarlasında yangın çıkmasına sebep oldu.

Araçtan atılan havai fişek yangına yol açtı

Olay, Yeni Mahalle Uludağ Caddesi üzerinde meydana geldi. Beyaz renkli bir otomobilden dışarıya havai fişek ateşlendi. Cadde boyunca art arda patlayan fişekler çevrede büyük korkuya yol açtı.

ARAÇTAN ATILAN HAVAİ FİŞEK YANGINA SEBEP OLDU

Ateşlenen havai fişeklerden çıkan kıvılcımlar, yol kenarındaki buğday tarlasına sıçrayarak yangına sebep oldu. Şüpheliler geldikleri araçla kayıplara karıştığı görüldü.

Araçtan atılan havai fişek yangına yol açtı 1

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede müdahale edilen yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Polis, havai fişekleri ateşleyip olay yerinden uzaklaşan araçtaki şüphelilerin bulunması için çalışma başlattı.

(İHA)

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

yangın Bursa havai fişek
