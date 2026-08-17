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Araçtan caddeye akan motor yağı diğer sürücülere zor anlar yaşattı

Eskişehir’de yabancı plakalı bir otomobilden yola sızan motor yağı nedeniyle kayganlaşan bulvarda sürücüler zor anlar yaşadı.Olay, Odunpazarı ilçesi Akarbaşı Mahallesi Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı’nda meydana geldi.

Araçtan caddeye akan motor yağı diğer sürücülere zor anlar yaşattı

Eskişehir’de yabancı plakalı bir otomobilden yola sızan motor yağı nedeniyle kayganlaşan bulvarda sürücüler zor anlar yaşadı.

Olay, Odunpazarı ilçesi Akarbaşı Mahallesi Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bulvar üzerinde seyir halinde olan 2-GTA 950 yabancı plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı alt kısmından hasar aldı. Hasarın ardından araçtan sızan motor yağı, hafif eğimli olan yol yüzeyine yayıldı. Sürücü onarım için aracını yolun kenarına alırken, yola dökülen yağ nedeniyle asfalt yüzeyinin kayganlaşması, trafikte aksamalara yol açtı. Güzergâhı kullanan sürücüler, araç lastiklerinin zemini tutmakta zorlanması üzerine direksiyon hâkimiyetini sağlamakta güçlük çekti. Kazaya davetiye çıkaran durum gerekli mercilere ihbar edildi.

Araçtan caddeye akan motor yağı diğer sürücülere zor anlar yaşattı 1

Araçtan caddeye akan motor yağı diğer sürücülere zor anlar yaşattı 2

Araçtan caddeye akan motor yağı diğer sürücülere zor anlar yaşattı 3

Araçtan caddeye akan motor yağı diğer sürücülere zor anlar yaşattı 4
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir
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