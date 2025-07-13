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Araçtan kadın çığlığı yükselince çevredekiler yardıma koştu! Sürücü bir anda gaza basıp kaçtı

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Küçükçekmece'de otomobilde eşiyle tartışan kadının bağırma sesini duyanlar, aracın yanına koşarak kadını sakinleştirmeye çalıştı. Araçtan inmek isteyen kadına yardım edilirken, sürücü gaza basıp otomobiliyle hızla uzaklaştı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Vatandaşlar aracın arkasından koşsa da yetişemediler.

Küçükçekmece'de eşler arasında tartışma yaşandı. Olay, 9 Temmuz akşam saatlerinde Cennet Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, bir otomobilin sürücüsü, yanında bulunan eşiyle henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

SÜRÜCÜ ARACIYLA HIZLA UZAKLAŞTI!

Hareket halindeki araçta bağırmaya başlayan kadın, otomobilin kapısını açtı. Kadının, 'Yalvarıyorum sakin ol, kurban olurum' dediği anlar çevrede bulunanlar tarafından duyuldu.

Araçtan kadın çığlığı yükselince çevredekiler yardıma koştu! Sürücü bir anda gaza basıp kaçtı 1

Otomobilin durmasının ardından çevredekiler aracın yanına gelerek kadını indirmeye çalıştı. Kadına yardım edilmeye çalışıldığı sırada sürücü aracıyla hızla uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Araçtan kadın çığlığı yükselince çevredekiler yardıma koştu! Sürücü bir anda gaza basıp kaçtı 2

Şüpheli kısa sürede yakalanırken, kadının şikayetçi olmadığı öğrenildi. Yaşananlar çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

(DHA)

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Araç Küçükçekmece
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