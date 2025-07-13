Araçtan kadın çığlığı yükselince çevredekiler yardıma koştu! Sürücü bir anda gaza basıp kaçtı

Küçükçekmece'de eşler arasında tartışma yaşandı. Olay, 9 Temmuz akşam saatlerinde Cennet Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, bir otomobilin sürücüsü, yanında bulunan eşiyle henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

SÜRÜCÜ ARACIYLA HIZLA UZAKLAŞTI!

Hareket halindeki araçta bağırmaya başlayan kadın, otomobilin kapısını açtı. Kadının, 'Yalvarıyorum sakin ol, kurban olurum' dediği anlar çevrede bulunanlar tarafından duyuldu.

Otomobilin durmasının ardından çevredekiler aracın yanına gelerek kadını indirmeye çalıştı. Kadına yardım edilmeye çalışıldığı sırada sürücü aracıyla hızla uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Şüpheli kısa sürede yakalanırken, kadının şikayetçi olmadığı öğrenildi. Yaşananlar çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

(DHA)

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır