Arakçi: "ABD’nin çelişkili tutumu diplomatik sürece güvensizliği artırıyor"

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile yaptığı telefon görüşmesinde, ABD’nin çelişkili tutumu ve mantık dışı taleplerinin güveni zedelediğini, bunun da diplomatik sürece yönelik güvensizliği artırdığını belirtti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, bölgede yaşanan son gelişmeler ve ABD ile İsrail’in İran’a yönelik saldırıları ele alındı.

İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI İLE HAKAN FİDAN ARASINDA TELEFON GÖRÜŞMESİ

Arakçi, Türkiye ve bazı bölge ülkelerinin devam eden savaşın sona erdirilmesine yönelik çabalarından dolayı teşekkür ederek ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını "bölgedeki mevcut durumun ve güvensizliğin temel nedeni" olarak nitelendirdi. ABD’nin tutumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Arakçi, Washington yönetiminin çelişkili davranışları ve mantık dışı taleplerinin güven zedelediğini belirterek bu durumun diplomatik sürece yönelik güvensizliği artırdığını ifade etti.

BAKAN FİDAN'DAN YAPICI ROL MESAJI

Bakan Fidan ise Türkiye’nin savaşın sona erdirilmesine yönelik yaklaşımına değindi, mevcut krizin çözümü için yapıcı rol üstlenmeye hazır olduklarını kaydetti. İran’ın karşı tarafa yönelik güvensizliğinin anlaşılabilir olduğunu belirten Fidan, İran’ın müzakereler sırasında 2 kez askeri saldırıya maruz kaldığını vurguladı.

Taraflar ayrıca, ikili temasların sürdürülmesi ve bölge ülkeleriyle istişarelerin devam ettirilmesi konusunda mutabık kaldı.
Kaynak: İHA

