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Arakçi: "ABD yönetimindeki bazı kişiler başlarını kuma gömmüş durumda"

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, "ABD yönetimindeki etki altına girmiş bazı kişiler başlarını kuma gömmüş durumda. Savundukları akıl dışı saldırganlık, ABD Başkanı'nın varmaya çalıştığı anlaşma uğruna çok daha ağır bir bedel ödemesini sağlayacaktır" dedi.

Arakçi: "ABD yönetimindeki bazı kişiler başlarını kuma gömmüş durumda"

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İran'a yönelik tutumu nedeniyle ABD yönetimini eleştirdi. Arakçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD yönetimindeki etki altına girmiş bazı kişiler, başlarını kuma gömmüş durumda. Sahadaki gerçekleri görmezden geliyor ve yalnızca 2028 seçimlerine odaklanmış görünüyorlar" ifadelerini kullandı.

Arakçi: "ABD yönetimindeki bazı kişiler başlarını kuma gömmüş durumda" 1

İRAN DIŞİŞLERİ BAKANINDA ABD AÇIKLAMASI

Arakçi, İran'a yönelik saldırıları destekleyen yetkililere yönelik eleştirilerinde, "Savundukları akıl dışı saldırganlık, ABD Başkanı'nın varmaya çalıştığı anlaşma uğruna çok daha ağır bir bedel ödemesini sağlayacaktır" dedi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İran abd
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