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Arakçi’den ‘Netanyahu’ açıklaması: "Aranan bir savaş suçlusu"

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun aranan bir savaş suçlusu olduğunu söyleyerek, "Yozlaşmış bir kumarbaz gibi çaresizce daha fazla Amerikan kanı ve servetiyle kendini kurtarmaya çalışıyor” dedi.

Arakçi’den ‘Netanyahu’ açıklaması: "Aranan bir savaş suçlusu"

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ilgili açıklamada bulundu.

Arakçi’den ‘Netanyahu’ açıklaması: "Aranan bir savaş suçlusu" 1

İRAN'DAN NETANYAHU AÇIKLAMASI

Arakçi, “Netanyahu, ellerinde Arap, Amerikan ve İranlı kanı bulunan, aranan bir savaş suçlusu. Adaletten kaçmak için kendi halkına da hiç saygı göstermiyor. Yozlaşmış bir kumarbaz gibi çaresizce daha fazla Amerikan kanı ve servetiyle kendini kurtarmaya çalışıyor. ABD senatörleri bile bu işten çıkmak istiyor” ifadelerini kullandı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İran İsrail Binyamin Netanyahu
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