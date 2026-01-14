Araklı’da duyarlı davranış: Altın ve para dolu çanta sahibine teslim edildi

Olay, Araklı Merkez Mahallesi’nde meydana geldi. Özcan Yıldız, Özkan Yıldız ve Ahmet Eşkin isimli vatandaşlar, yerde buldukları çantanın sahibine ulaşmak için harekete geçti.

ÇANTAYI DÜŞÜREN KİŞİ KAMERADAN TESPİT EDİLDİ

Aynı bölgede esnaflık yapan Mustafa Taşkın ve Kader Başkır’ın iş yerlerine ait güvenlik kameralarını inceleyen vatandaşlar, çantayı düşüren kişiyi kamera kayıtları sayesinde tespit etti.

Çantanın sahibi iş yerine çağrılırken, çanta sahibi gelene kadar açılmadı. Olay yerine gelen kadın, içinde yüklü miktarda altın ve döviz bulunan çantasını eksiksiz şekilde teslim aldı.

KAYBETTİĞİ ÇANTASINA KAVUŞTU

Çantasına kavuşan kadının yaşadığı sevinç ve heyecan çevrede duygusal anların yaşanmasına neden olurken, sergilenen örnek davranış Araklı’da takdirle karşılandı.

