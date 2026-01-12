HABER

Aralarında askerler de var! Kara Kuvvetleri Komutanlığı ihalelerinde usulsüzlüğe çok sayıda gözaltı

Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki askeri yük ve yolcu taşıma ihalelerinde usulsüzlük yapıldığı iddia edildi. Bunun üzerine düzenlenen operasyonda 6 askeri personel ve 14 sivil şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada gelişmeler yaşandı. Soruşturma kapsamında 23 milyon 578 bin 505 lira 77 kuruş kamu zararı oluştuğu belirlendi.

"MENFAAT TEMİN EDECEK İŞ VE EYLEMLERDE BULUNDUĞU TESPİT EDİLDİ"

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Askeri Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde ihtiyaç duyulan askeri yük ve yolcu taşıma faaliyetlerinin, sivil firmalardan hizmet alımı yoluyla Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığı Lojistik Yönetim Başkanlığı Ulaştırma Yönetim Şube Müdürlüğü tarafından yürütüldüğü, bu birimde görev yapan bazı personelin firma sahibi ve yetkilileriyle anlaşarak menfaat temin edecek iş ve eylemlerde bulunduğu tespit edildi. Şüphelilerin, kamu zararına neden olacak şekilde hileli işlemler yaptığı belirlendi.

"23 MİLYON 578 BİN 505 LİRA 77 KURUŞ KAMU ZARARI OLUŞTUĞU BELİRLENDİ"

2019-2024 yılları arasında gerçekleştirilen toplam 18 ihaleye ilişkin hak edişlerde, hakediş belgelerinin eklerinde yer alan hesaplama tablolarındaki araç sayıları ve kilometre miktarları ile bu belgelere dayanak oluşturan ulaştırma istekleri görev emirlerinde ve kilometre tutanaklarında yer alan verilerin bir kısmının farklı yazıldığı, bu yöntemle firmalara fazla ödeme yapıldığı anlaşıldı. MSB Teftiş Kurulu Başkanlığı müfettişlerince yapılan incelemelerde, söz konusu işlemler nedeniyle 23 milyon 578 bin 505 lira 77 kuruş kamu zararı oluştuğu belirlendi. Hakediş belgelerini hazırlayan, imzalayan ve onaylayan yüklenici firmalar ile birlik personeli hakkında, "Edimin İfasına Fesat Karıştırma" ve "Rüşvet" suçlarından soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Kontrol Teşkilatında görev yapan 6 askeri personel ile firma sahibi ve firma adına imza atan 15 şüpheli hakkında 12 Ocak tarihinde gözaltı kararı verildi. Operasyonlarda 6 askeri personel ile 14 sivil şüpheli gözaltına alınırken, 1 sivil şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Soruşturmanın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından titizlikle ve tüm yönleriyle yürütüldüğü belirtildi.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

