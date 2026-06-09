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Aralarında avukatlar da var! Barış Boyun çetesine operasyon: 7 ilde 113 adreste düğmeye basıldı

Bakan Gürlek, Barış Boyun'un liderliğindeki organize silahlı suç örgütüne yönelik 7 ilde operasyon düzenlendiğini duyurdu. Gürlek'in açıklamasına göre; aralarında avukatların da bulunduğu şüphelilerin suç örgütü mensuplarına maddi destek sağladığı değerlendiriliyor.

Aralarında avukatlar da var! Barış Boyun çetesine operasyon: 7 ilde 113 adreste düğmeye basıldı
Mehmet Hazar Gönüllü

Adalet Bakanı Akın Gürlek sokak çeteleri ve organize suç örgütleriyle mücadele mesajı verdi. Gürlek'in açıklamasına göre 6 avukatın da bulunduğu 54 şüpheliye yönelik 7 ilde 113 adreste eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Sosyal medyadan açıklama yapan Gürlek "Sokak çeteleri ve organize suç örgütleri; milletimizin huzuruna, gençlerimizin geleceğine, kamu düzenine ve şehirlerimizin güvenliğine kasteden yapılardır. Bu yapılara karşı İçişleri Bakanlığımızla tam bir iş birliği ve eşgüdüm içinde mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyor, suç örgütlerine karşı her alanda daha etkin adımlar atılacağını ifade ediyoruz" mesajı verdi.

"LİDERİ İTALYA'DA TUTUKLU, HAKKINDA KIRMIZI BÜLTEN VAR"

Operasyon hakkında bilgi verirken Gürlek şunları kaydetti:

"Bu çerçevede İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinasyonunda; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüzle yürütülen etkin iş birliği neticesinde, lideri hakkında kırmızı bülten bulunan ve hâlihazırda İtalya’da tutuklu olan organize silahlı suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli Tekirdağ, İzmir, Siirt, Samsun, Tokat ve Şanlıurfa’da eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiştir.

Aralarında avukatlar da var! Barış Boyun çetesine operasyon: 7 ilde 113 adreste düğmeye basıldı 1

"7 İLDE 113 ADRESTE DÜĞMEYE BASILDI"

Yürütülen soruşturma kapsamında; nitelikli yağma ve tehdit eylemlerine karıştığı, şüphelilerin ifade vermelerini engellemeye veya yönlendirmeye çalıştığı, suç örgütü mensuplarına maddi destek sağladığı değerlendirilen, aralarında 6 avukatın da bulunduğu toplam 54 şüpheliye yönelik 7 ilde 113 adreste eş zamanlı operasyonlar düzenlenmiştir."

"BUGÜNE KADAR 700 ŞÜPHELİ HAKKINDA İŞLEM"

Söz konusu suç örgütüne yönelik bugüne kadar yürütülen soruşturmalar kapsamında 700 şüpheli hakkında işlem yapıldığını, iddianameler düzenlenerek kamu davaları açıldığını belirten Gürlek, "Suç örgütleriyle mücadelemiz; yargı ve kolluk birimlerimizin kararlı, koordineli ve kesintisiz çalışmalarıyla hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde devam edecektir" dedi.

Aralarında avukatlar da var! Barış Boyun çetesine operasyon: 7 ilde 113 adreste düğmeye basıldı 2

Gürlek paylaşımını şöyle noktaladı:

"Soruşturmayı titizlikle yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza, operasyonu başarıyla gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüze ve emeği geçen tüm güvenlik güçlerimize teşekkür ediyorum. Milletimizin huzurunu, kamu düzenini ve adaletin üstünlüğünü hedef alan hiçbir suç yapılanmasına geçit vermeyeceğiz.

Adaletin ve güvenliğin teminatı olan devletimiz; suç örgütlerinin karşısında, milletimizin yanındadır. Kamu düzenini ve hukukun üstünlüğünü hedef alan tüm suç yapılanmalarıyla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."

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Anahtar Kelimeler:
barış boyun Akın Gürlek
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NE BÜYÜK ŞEREF ZAHMET ETTİNİZ BÜYÜK BİR İŞMİŞ GİBİ GÖSTERMEMENİZ LAZIM ÇÜNKÜ BU SİZİN GÖREVİNİZ.
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