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  4. Aralarında banka hissedarı da var! 7 ilde FETÖ için düğmeye basıldı: 12 kişi yakalandı

Aralarında banka hissedarı da var! 7 ilde FETÖ için düğmeye basıldı: 12 kişi yakalandı

28.01.2025 10:28
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FETÖ'ye yönelik yeni operasyon gerçekleşti. 7 ilde düzenlenen operasyonda yakalananlar arasında Bank Asya’nın A grubu hissedarlarından Erdal Babadağ da var.

Aralarında banka hissedarı da var! 7 ilde FETÖ için düğmeye basıldı: 12 kişi yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY’ye yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde yeni bir çalışma gerçekleştirdi.

Yürütülen soruşturma çerçevesinde harekete geçen polis ekipleri, örgütün mali organizasyonlarından biri olan Bank Asya grubu hissedarlarından Erdal idrak Babadağ ile birlikte 12 şüphelinin yakalanması için operasyonun düğmesine bastı.

Yapılan teknik ve fiziki takibin sonunda bu sabah erken saatlerde İstanbul merkezli 7 ilde eş anlı operasyon gerçekleştirildi.

Söz konusu baskınlarda haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilerin 12’si gözaltına alındı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Zanlılar hakkında başlatılan işlemlerin devam ettiği öğrenildi.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
fetö banka
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