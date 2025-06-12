HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Aralarında İstanbul da var! Sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış... Uyarılar peş peşe geldi

Meteoroloji, yurdun kuzey, iç ve doğu bölgelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanakların etkili olacağını açıkladı. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’da kuvvetli yağışlara karşı sel, su baskını ve dolu uyarısı yapıldı.

Aralarında İstanbul da var! Sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış... Uyarılar peş peşe geldi
Çiğdem Sevinç

Hafta sonu yurdun kuzey, iç ve doğu bölgelerinde yağış etkili olacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, hafta sonu beklenen hava durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

thumbs_b_c_4a66ccfbc183870e4c1e4f75306cb880

Son değerlendirmelere göre, yarın ve hafta sonu ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanakların beklendiğini aktaran Tekin, batı kesimlerinde ise sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceğini bildirdi.

thumbs_b_c_1a0ad381cb0bd6600496ce62c2e8cbcd

YER YER GÖK GÜRÜLTÜLÜ YAĞIŞ

Tekin, yarın Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz'in kıyı kesimleri, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusunda sağanak ve yer yer gök gürültülü yağışların görüleceğini söyledi.

thumbs_b_c_51f9c6ae23c13261f89bf808ca7d4e5a

Cumartesi günü Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeybatısında yine sağanak beklendiğini ifade eden Tekin, "Edirne, Kırklareli, Tekirdağ çevrelerinde yağışları görmek mümkün olacak. Özellikle cumartesi günü Trabzon, Rize, Kars, Ardahan, Erzurum, Erzincan çevrelerinde ise kuvvetli yağışlar olacak." dedi.

thumbs_b_c_5ac237a03f02da2fef3bf7cb8d41fc1c

SEL, SU BASKINI, YILDIRIM, DOLU, YAĞIŞ...

Tekin, pazar günü ise yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde yeni yağışların beklendiğini belirterek, "Doğu Karadeniz'de ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yine yağışların kuvvetli olmasını bekliyoruz. Kuvvetli yağışın sebep olabileceği sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşlarımızın tedbirli olmalarını istiyoruz." diye konuştu.

Yarın ve cumartesi Güneydoğu kesimlerinde ise toz taşınımı beklendiğini dile getiren Tekin, özellikle hava kalitesinde düşme, görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzlukların olabileceğini bildirdi.

thumbs_b_c_86c30070e5b5db3ae2429be4d354d1f6

3 BÜYÜKŞEHİRDE HAVA DURUMU

Ankara'da yarın ve hafta sonu yağış beklenmediğini belirten Tekin, "Parçalı az bulutlu bir hava hakim olacak. Cuma günü 33 derece, cumartesi 29 derece ve pazar günü ise 25 dereceye kadar hava sıcaklığı düşecek." ifadelerini kullandı.

Tekin, İstanbul'da yarın ve cumartesi yağış beklentisinin olmadığını ancak pazar günü sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanakların görüleceğini anlatarak, kentte havanın cuma günü 28, cumartesi 26, pazar günü ise 25-26 derece civarında seyredeceğini söyledi.

thumbs_b_c_10361131372660b1899d22981617751d

İzmir'de ise yarın ve hafta sonu yağış beklenmediğini bildiren Tekin, kentte hava sıcaklığının 32 ile 35 derece arasında seyredeceğini ve rüzgarın kuzeyden kuvvetli eseceğini kaydetti.

(AA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kontrolden çıkan otomobil refüje çarpınca alev aldı: 2 yaralıKontrolden çıkan otomobil refüje çarpınca alev aldı: 2 yaralı
Bafra'da kurallara uymayan sürücülere ceza yağdıBafra'da kurallara uymayan sürücülere ceza yağdı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sane sevinci çok kısa sürdü! Osimhen transferinde olanlar oldu...

Sane sevinci çok kısa sürdü! Osimhen transferinde olanlar oldu...

Bankada hesabı olanlar dikkat! Paralar devredilecek, son gün yarın...

Bankada hesabı olanlar dikkat! Paralar devredilecek, son gün yarın...

Hindistan'da feci uçak kazası! Dünyanın konuştuğu görüntüler: 244 kişiyi taşıyordu...

Hindistan'da feci uçak kazası! Dünyanın konuştuğu görüntüler: 244 kişiyi taşıyordu...

"Öğretmenim" diyerek okula girdi, paltosunda gizlediği tüfekle kurşun yağdırdı

"Öğretmenim" diyerek okula girdi, paltosunda gizlediği tüfekle kurşun yağdırdı

Kütahya'da deprem fırtınası! 1,5 ayda bin 250 sarsıntı

Kütahya'da deprem fırtınası! 1,5 ayda bin 250 sarsıntı

Özgür Özel, Adalet Bakanı ile görüştüğünü duyurdu! "Bakanımız kapsamlı bir açıklama yaptı"

Özgür Özel, Adalet Bakanı ile görüştüğünü duyurdu! "Bakanımız kapsamlı bir açıklama yaptı"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.