Aralarında Özgür Özel de var: 12 fezleke TBMM'ye sunuldu

TBMM Başkanlığı'na 12 yeni dokunulmazlık dosyası sunuldu. Dosyalardan biri CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e ait.

Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığınca Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.

İŞTE MİLLETVEKİLLERİNİN LİSTESİ

Dosyaları Karma Komisyona sevk edilen milletvekilleri şöyle:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, CHP İzmir Milletvekili Ahmet Tuncay Özkan, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban.

Özgür Özel hakkında 2 dosya bulunuyor.Kaynak: AA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

