Aralarında sadece 2,5 yıl var! Yapay zekânın geldiği nokta tüyler ürpertti

Yapay zekâ teknolojisinin geldiği noktayı gözler önüne seren yeni bir video sosyal medyada gündem oldu. Bir kullanıcının paylaştığı karşılaştırmada, Mart 2023’teki ünlü “Will Smith spagetti yiyor” test videosu ile aynı videonun Ekim 2025'te Grok Imagine 0.9 modeliyle üretilen hali yan yana gösterildi. İki video arasındaki fark, yalnızca 2,5 yılda üretken video modellerinin nasıl gelişim gösterdiğini net biçimde ortaya koydu.

Enes Çırtlık

Yapay zekâ alanında ilerleme hızı artık şaşırtıcı boyutlara ulaştı. Sadece birkaç yıl önce “gerçekçi video üretimi” hâlâ deneysel bir aşamadayken, bugün geldiğimiz noktada sistemler neredeyse sinema kalitesinde sahneler oluşturabiliyor. Bu farkı gözler önüne seren son bir paylaşım, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

YAPAY ZEKÂ SADECE 2,5 YILDA BU HÂLE GELDİ

"Min Choi" isimli bir kullanıcı, Twitter/X hesabında, yapay zekânın sadece 2,5 yılda geldiği noktayı ortaya koyan bir video paylaştı.

Choi’nin paylaşımında yer verilen video, "Will Smith spagetti yiyor testi" içeriyor.

"Will Smith spagetti yiyor testi", yapay zekâ dünyasında gerçekçi insan eylemleri ve yüz ifadeleri oluşturmada üretken video modellerinin yeteneklerini değerlendirmek için kullanılan gayri resmi bir ölçüt olarak kullanılıyor. Testin hikâyesi, 2023'te yaygın olarak paylaşılan, ünlü aktör Will Smith'in spagetti yediği yapay zekâ tarafından oluşturulmuş bir videodan kaynaklanıyor.

Şimdi, "Min Choi"nin yapay zekânın sadece 2,5 yılda geldiği noktayı ortaya koyan videosuna geri dönelim.

İKİ VİDEO ARASINDA BÜYÜK FARK

Videonun sol tarafında 2,5 yıl önce Modelscope'un verdiği "Will Smith spagetti yiyor" çıktısı, sağ tarafta ise yeni Grok Imagine 0.9'un verdiği "Will Smith spagetti yiyor" çıktısı yer alıyor. İki çıktı arasında çok büyük fark olduğu görülüyor. Bu sayede kısa sürede kaydedilen teknolojik ilerleme net şekilde ortaya konuyor.

Teknoloji çevrelerinde bu paylaşım, AI sistemlerinin evrim hızına dair somut bir örnek olarak geniş yankı bulmuş durumda.

Ayrıca bu karşılaştırma, yapay zekâ modellerinin sadece metin üretmekle kalmayıp görüntü ve görüntüden video üretme gibi yeteneklerde de hızla geliştiğini gösteriyor.

Anahtar Kelimeler:
Will Smith yapay zeka video
