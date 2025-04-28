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Aralarında Şişli, Bağcılar ve Balmumcu da var! İSPARK'a ait 36 otopark ruhsatları olmadığı gerekçesiyle İBB tarafından kapatıldı

İSPARK tarafından işletilen 36 otopark ruhsatları olmadığı gerekçesiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) zabıta ekipleri tarafından mühürlendi. Kapatılan otoparklar arasında 1162 araç kapasiteli Bağcılar Kent Meydanı Zemin Altı Otoparkı, Balmumcu Katlı Otoparkı ve Şişli Zeminaltı Otoparkı da bulunuyor.

Aralarında Şişli, Bağcılar ve Balmumcu da var! İSPARK'a ait 36 otopark ruhsatları olmadığı gerekçesiyle İBB tarafından kapatıldı

Alınan bilgiye göre, İBB Zabıta Dairesi Başkanlığı tarafından, İSPARK tarafından işletilen ve kentin çeşitli ilçelerinde bulunan 36 otoparkın ruhsatı bulunmadığı gerekçesiyle mühürlendiği öğrenildi.

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BARİYER VE ŞERİTLER ÇEKİLDİ

Bu kapsamda, 1162 araç kapasiteli Bağcılar Kent Meydanı Zemin Altı Otoparkı, 500 araç kapasiteli Bayrampaşa Arda Turan Katlı Otoparkı, 118 araç kapasiteli Fatih Katlı Otoparkı, 197 araç kapasiteli Ümraniye Haldun Alagaş Katlı Otoparkı, 400 araç kapasiteli Balmumcu Katlı Otoparkı, 581 araç kapasiteli Şişli Zeminaltı Otoparkı'nın girişleri duba, bariyer ve şeritlerle kapatıldı.

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"KAPALI MÜHÜRLÜ" YAZISI ASILDI

Otoparklarda bulunan araçlar için çıkışların ise açık olduğu gözlendi.

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Bağcılar Kent Meydanı Zemin Altı Otoparkının girişinde bulunan dubanın üzerine "Kapalı, mühürlü" yazısının yer aldığı kağıt yapıştırıldığı görüldü. (AA)

AA-20250428-37782069-37782066-ISPARKA_AIT_36_OTOPARK_RUHSATLARI_OLMADIGI_GEREKCESIYLE_KAPATILDIBu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İSPARK
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