Aralarında yok yok! Darp, dükkan kurşunlama, adam yaralama... Fiyat listesinde indirim bile yapmışlar

Sosyal medyada oluşturulan gizli sohbet odalarında organize suç pazarlığının yapıldığına dair yeni diyaloglar ortaya çıktı. Tetikçilik ve darp gibi ağır suçlara ilişkin şoke eden fiyat listeleri ifşa edildi.

Çiğdem Sevinç

İnternet üzerinden sipariş alarak suç işleyen çetelerin, sosyal medyada özel sohbet odaları kurduğu iddiaları yeniden gündeme geldi. T24’ün ulaştığı yeni diyaloglar, dijital platformlarda yürütülen organize suç pazarlığını gözler önüne serdi.

KANLI PAZARLIK

Bazı dijital mecralarda “dijital suç pazarına erişimin mümkün olduğu” yönündeki iddialar, ortaya çıkan yeni mesajlarla bir kez daha doğrulandı. İncelemelerde, para karşılığı organize suç faaliyetlerine yönelik ilanların açıkça paylaşıldığı, fiyat listelerinin dahi yayınlandığı görüldü.

Araştırılan hesaplardan bazılarının, doğrudan “para karşılığı silahla saldırı” şeklinde ifadeler kullanarak tetikçilik iddiasında bulunduğu belirtildi.

ŞOKE EDEN FİYAT LİSTESİ

Elde edilen yazışmalarda yer alan iddialara göre bu sözde “hizmetlerin” fiyatları şu şekilde sıralandı:

Dükkan kurşunlama: 530 bin TL (normalde 550 bin TL olduğu iddia edildi)

Suikast: 700 bin TL

Dükkan içinde adam vurma: 1 milyon 200 bin TL

Başka bir hesabın ise “yaralama, kol-bacak kırma” gibi darp eylemleri için hedef kişinin ad-soyad ve fotoğraf bilgilerini istediği, kol-bacak kırma eylemi için 25 bin TL talep ettiği görüldü.

