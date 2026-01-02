HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan kritik görüşmeyi tarih vererek duyurdu: "Trump ile görüşeceğim"

Cumhurbaşkanı Erdoğan Filistin'e destek mesajı verdi. İsrail'e yüklenen Erdoğan "Konteyner göndermek istiyoruz, müsaade etmiyorlar. Elimizde konteynerler var, bunlarla o çadırda yaşamaktan biz Filistinli, Gazzeli kardeşlerimizi kurtarma imkanına sahip olabilirdik ama ne yazık ki olamadık, olamıyoruz" dedi. Erdoğan ayrıca ABD Başkanı Donald Trump ile görüşeceğini duyurdu.

Hazar Gönüllü

Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. 2026'da ekonomiye yönelik olumlu mesaj veren Erdoğan ayrıca pazartesi günü ABD Başkanı Donald Trump ile görüşeceğini açıkladı.

"YÜRÜYÜŞ GÖSTERDİ Kİ FİLİSTİN YALNIZ DEĞİLDİR"

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

  • Galata’da tarihe tanıklık ettik. Yürüyüş gösterdi ki Filistin yalnız değildir. Filistin her an bizim can ciğerimiz. Şu ana kadar bizler Türkiye olarak Gazze’yi, Filistin’i yalnız bırakmadık. Bundan sonra da ne Gazze ne Filistin yalnız kalmayacak. Elimizden gelen tüm gayreti Türkiye, İslam dünyası olarak Filistin ve Gazze’nin yanında bulunarak inşallah güç birliğimizi devam ettireceğiz.
  • Netanyahu denen bu firavunun yaptıkları yanına kâr kalmayacak. 7’den 70’e çok mazlumun ahını aldı. Bu yavruların ahı onun yanına kâr kalmaz.
  • Konteyner göndermek istiyoruz, müsaade etmiyorlar. Elimizde konteynerler var, bunlarla o çadırda yaşamaktan biz Filistinli, Gazzeli kardeşlerimizi kurtarma imkanına sahip olabilirdik ama ne yazık ki olamadık, olamıyoruz.

TRUMP GÖRÜŞMESİNİ DUYURDU

  • Pazartesi gün ABD Başkanı Donald Trump ile görüşeceğim.

EKONOMİ MESAJI

  • 2026 ekonomi noktasında başarılarla dolu bir yıl olarak geçecek. Buna olan inancımız tam. Rezervimiz gayet iyi.
